Українське суспільство сперечається з багатьох питань, але воно єдине в тому, що Крим - це Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі на форумі "Age of Crimea" (Час Криму), присвяченому Дню кримського спротиву російській окупації, повідомляє Укрінформ.

"Я хотів би почати з простих очевидних речей, аксіом, що дійсно не потребують доведення: тиждень складається з семи днів, планета Земля кругла, а Крим - це Україна. Наше суспільство може сперечатися щодо дуже багатьох питань, але це не викликає жодних сварок чи сумнівів, тут українці на сто відсотків єдині, а отже повернення Криму - це безспірна частина нашої національної ідеї", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що шість років тому Росія анексувала Крим, а ми зрозуміли, що меморандуми, на жаль, майже нічого не варті, а система міжнародного права та світової безпеки недосконала і вразлива.

"Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня наших найкращих українців. На це спрямовані всі наші зусилля, але це не означає, що Крим знімається з порядку денного чи може стати ціною миру на Донбасі та миру в Україні. Ми зробимо все, щоб над Кримом знову замайорів український прапор", - підкреслив глава держави.

Він наголосив, що це дійсно дуже складне завдання , яке не може вирішитися завтра, але є речі, які ми повинні робити вже сьогодні, і найперше - це підтримка громадян, які живуть в Криму.

Як повідомлялось, сьогодні День опору Криму російській окупації. Шість років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Тоді біля будівлі кримського парламенту з ініціативи Меджлісу зібралося близько 12 тис кримських татар. Вони тримали у руках свої національні прапори та прапори України. Мітингувальники скандували: «Слава Україні - Героям слава!», «Банду геть!», «Крим – Україна!». На противагу цьому мітингу був організований мітинг «Русского єдінства», що керувався поплічником російських окупантів Сергієм Аксьоновим.