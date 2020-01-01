Кримськотатарський телеканал ATR продовжить мовлення

17:00 26.02.2020   Крым

Кримськотатарський телеканал ATR матиме державну підтримку і продовжить своє мовлення.

У цьому запевнив президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників форуму "Age of Crimea" ("Час Криму"), що відкрився у Києві з нагоди 6-ї річниці спротиву російській окупації, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо говорити з кримчанами про те, що робить держава для їх захисту. Тому так важливо забезпечити мовлення на Крим. Людям там потрібна об’єктивна інформація про сучасну Україну. Я хочу також запевнити, що канал ATR продовжить своє мовлення. Ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання вирішиться найближчим часом", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялось, кримськотатарський телеканал ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року веде мовлення з Києва, 10 лютого заявив про блокування його фінансування.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрив асигнування на 8,4 млн грн. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством.

Колектив кримськотатарського телеканалу ATR написав звернення до Європейського парламенту та Європейської комісії з проханням про підтримку мовлення телеканалу.



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