У Раді Європи занепокоєні погіршенням прав людини в окупованому Криму
|16:40 26.02.2020
|Крым
У Раді Європи занепокоєні погіршенням ситуації із дотриманням прав людини в окупованому Росією Криму та висловлюють повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
На цьому наголошується у заяві голови Комітету міністрів Ради Європи, міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані з нагоди Дня опору Криму російській окупації, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«Рада Європи залишається занепокоєною у зв'язку з повідомленнями про погіршення ситуації щодо прав людини у Криму, особливосто щодо меншин», - заявив глава МЗС Грузії, яка нині головує у Комітеті міністрів РЄ.
Залкаліані нагадав, що АР Крим уже шостий рік перебуває під нелегальною анексією з боку РФ.
«У статусі голови Комітету міністрів Ради Європи я хочу вкотре підтвердити неухильну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів», - відзначив грузинський міністр.
Він також наголосив на важливості повного виконання Мінських домовленостей та повного дотримання міжнародних зобов'язань.
Залкаліані позитивно оцінив результати останніх переговорів у нормандському форматі, а також обмін полоненими минулого року.
Як відомо, ще 20 лютого російські війська розпочали окупацію Криму. На півострові з’явилися вантажівки без номерів, так звані «зелені чоловічки» – озброєні військові без розпізнавальних знаків. Водночас відбулося створення й озброєння нерегулярних збройних формувань найманців з числа місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і Збройних сил Російської Федерації.
26 лютого в Україні проходять заходи з нагоди Дня опору Криму російській окупації.
Ще на цю тему:
Правозахисники заявляють про дискримінацію в Україні кримських пенсіонерів і абітурієнтів
Комітет ВР ухвалив пакет рекомендацій для захисту прав кримчан
Для мешканців тимчасово окупованої АР Крим працюватиме консультаційна «гаряча лінія»
На території РФ і Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів – омбудсмен
У Росії винесли вже 29 вироків кримчанам, які не хотіли служити в армії країни-агресора
На «Чонгарі» відкрили центр надання адмінпослуг для кримчан
Денісова зустрілася з Климентом, якого не пускають до політв'язня Приходька в Криму