У Раді Європи занепокоєні погіршенням ситуації із дотриманням прав людини в окупованому Росією Криму та висловлюють повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

На цьому наголошується у заяві голови Комітету міністрів Ради Європи, міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані з нагоди Дня опору Криму російській окупації, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Рада Європи залишається занепокоєною у зв'язку з повідомленнями про погіршення ситуації щодо прав людини у Криму, особливосто щодо меншин», - заявив глава МЗС Грузії, яка нині головує у Комітеті міністрів РЄ.

Залкаліані нагадав, що АР Крим уже шостий рік перебуває під нелегальною анексією з боку РФ.

«У статусі голови Комітету міністрів Ради Європи я хочу вкотре підтвердити неухильну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів», - відзначив грузинський міністр.

Він також наголосив на важливості повного виконання Мінських домовленостей та повного дотримання міжнародних зобов'язань.

Залкаліані позитивно оцінив результати останніх переговорів у нормандському форматі, а також обмін полоненими минулого року.

Як відомо, ще 20 лютого російські війська розпочали окупацію Криму. На півострові з’явилися вантажівки без номерів, так звані «зелені чоловічки» – озброєні військові без розпізнавальних знаків. Водночас відбулося створення й озброєння нерегулярних збройних формувань найманців з числа місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і Збройних сил Російської Федерації.

26 лютого в Україні проходять заходи з нагоди Дня опору Криму російській окупації.