Сьогодні буде сказано багато слів про Крим. В такі дні завжди багато слів. І багато тих, хто все це передбачав ще до свого народження.

Важливо розуміти: спогади та мемуари пишуть або той, хто переміг, або той, хто капітулював. Тобто той, хто вже тим чи іншим чином закінчив свою війну. А вона ще йде. І навіть не дійшла до свого піку, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Тому від нас - тих, хто вже 6 років на цій війні з шевроном Моніторингова група редакції BlackSeaNews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" (також відома як Кримський департамент "Майдану закордонних справ") - спогадів та мемуарів не чекайте.

Ми свою війну не закінчували і з бою не виходили. А тому наші літературні жанри: журнали бойових дій та відомості витрачання боєприпасів, зведення та стратегічні прогнози.

До 6-х роковин окупації Криму ми створили та просуваємо та реалізуємо в Україні та на Заході три нових блока дій в країні та за кордоном:

1) Оновлений «Кримський пакет санкцій» – Crimean Sanctions 2020: Upgrade.

2) «Політика невизнання анексії Кримського півострову» – правила, що розвивають та конкретизують Резолюцію ГА ООН від 27.03.2014 (68/262. Territorial integrity of Ukraine) в аспекті протидії спробам прямого або непрямого визнання зміненого Росією статусу АР Крим та міста Севастополя та в аспекті утримання від дій, бездіяльності або інших кроків, які можна було б витлумачити як визнання такого зміненого статусу.

3) «Пакет дій по стримуванню агресії РФ на Чорному морі», яка є реальною. Це превентивні заходи у публічній, медійній та військово-дипломатичній сфері.

Ці наші дії мають за мету:

(1) посилення світового реагування на нові факти, тенденції та процеси, що проявилися за вже довгий період окупації на території Криму;

(2) попередження де-факто окупації та анексії Росією Азовського та Чорного морів, що відбувається на наших очах з використанням створених на Кримському півострові військово-політичних та геостратегічних можливостей;

(3) попередження можливих військових операцій РФ з окупованого Криму в напрямку Херсонської області по суходолу з метою захоплення Північно-Кримського каналу та розблокування постачання дніпровської води до Кримського півострову;

(4) попередження можливих агресивних дій РФ в напрямку узбережжя Чорного моря в Одеській, Миколаївський та Херсонській областях; а також в напрямку українського узбережжя Азовського моря.

Ви скажете, що це має бути частиною зовнішньої та внутрішньої політики держави? – Абсолютно точно. А ми з вами ї є держава.

І Крим ми повернемо. Навіть не сумнівайтеся. Разом з товаришами по боротьбі з усієї України, разом с колегами з "Морської Експертної Платформи", разом з нашими братами кримськими татарами, разом зі всіма неспокійними та небайдужими - в погонах і з рангами, без погонів і без рангів).