Про слова, сльози, спогади, мемуари та прогнози. До 6-х роковин окупації Криму
|12:00 26.02.2020
|Крым
Сьогодні буде сказано багато слів про Крим. В такі дні завжди багато слів. І багато тих, хто все це передбачав ще до свого народження.
Важливо розуміти: спогади та мемуари пишуть або той, хто переміг, або той, хто капітулював. Тобто той, хто вже тим чи іншим чином закінчив свою війну. А вона ще йде. І навіть не дійшла до свого піку, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.
Тому від нас - тих, хто вже 6 років на цій війні з шевроном Моніторингова група редакції BlackSeaNews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" (також відома як Кримський департамент "Майдану закордонних справ") - спогадів та мемуарів не чекайте.
Ми свою війну не закінчували і з бою не виходили. А тому наші літературні жанри: журнали бойових дій та відомості витрачання боєприпасів, зведення та стратегічні прогнози.
До 6-х роковин окупації Криму ми створили та просуваємо та реалізуємо в Україні та на Заході три нових блока дій в країні та за кордоном:
1) Оновлений «Кримський пакет санкцій» – Crimean Sanctions 2020: Upgrade.
2) «Політика невизнання анексії Кримського півострову» – правила, що розвивають та конкретизують Резолюцію ГА ООН від 27.03.2014 (68/262. Territorial integrity of Ukraine) в аспекті протидії спробам прямого або непрямого визнання зміненого Росією статусу АР Крим та міста Севастополя та в аспекті утримання від дій, бездіяльності або інших кроків, які можна було б витлумачити як визнання такого зміненого статусу.
3) «Пакет дій по стримуванню агресії РФ на Чорному морі», яка є реальною. Це превентивні заходи у публічній, медійній та військово-дипломатичній сфері.
Ці наші дії мають за мету:
(1) посилення світового реагування на нові факти, тенденції та процеси, що проявилися за вже довгий період окупації на території Криму;
(2) попередження де-факто окупації та анексії Росією Азовського та Чорного морів, що відбувається на наших очах з використанням створених на Кримському півострові військово-політичних та геостратегічних можливостей;
(3) попередження можливих військових операцій РФ з окупованого Криму в напрямку Херсонської області по суходолу з метою захоплення Північно-Кримського каналу та розблокування постачання дніпровської води до Кримського півострову;
(4) попередження можливих агресивних дій РФ в напрямку узбережжя Чорного моря в Одеській, Миколаївський та Херсонській областях; а також в напрямку українського узбережжя Азовського моря.
Ви скажете, що це має бути частиною зовнішньої та внутрішньої політики держави? – Абсолютно точно. А ми з вами ї є держава.
І Крим ми повернемо. Навіть не сумнівайтеся. Разом з товаришами по боротьбі з усієї України, разом с колегами з "Морської Експертної Платформи", разом з нашими братами кримськими татарами, разом зі всіма неспокійними та небайдужими - в погонах і з рангами, без погонів і без рангів).
Ще на цю тему:
МЗС: В Україні необхідно посилити національну політику щодо Криму
Крим не стане ціною миру на Донбасі - Зеленський
Сьогодні - День опору Криму російській окупації
Денисова требует от РФ сведений об украинке Довгополой, задержанной оккупантами в Крыму за "госизмену"
В окупованій Ялті відзначили день народження Лесі Українки / Фото
Польща занепокоєна ситуацією з правами людини у Криму – Чапутович
Росія витратила мільйони на виховання “нового громадянина” в Криму