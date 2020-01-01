Про слова, сльози, спогади, мемуари та прогнози. До 6-х роковин окупації Криму

12:00 26.02.2020   Крым

Сьогодні буде сказано багато слів про Крим. В такі дні завжди багато слів. І багато тих, хто все це передбачав ще до свого народження.

Важливо розуміти: спогади та мемуари пишуть або той, хто переміг, або той, хто капітулював. Тобто той, хто вже тим чи іншим чином закінчив свою війну. А вона ще йде. І навіть не дійшла до свого піку, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Тому від нас - тих, хто вже 6 років на цій війні з шевроном Моніторингова група редакції BlackSeaNews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" (також відома як Кримський департамент "Майдану закордонних справ") - спогадів та мемуарів не чекайте.

Ми свою війну не закінчували і з бою не виходили. А тому наші літературні жанри: журнали бойових дій та відомості витрачання боєприпасів, зведення та стратегічні прогнози.

До 6-х роковин окупації Криму ми створили та просуваємо та реалізуємо в Україні та на Заході три нових блока дій в країні та за кордоном:

1) Оновлений «Кримський пакет санкцій» – Crimean Sanctions 2020: Upgrade.

2) «Політика невизнання анексії Кримського півострову» – правила, що розвивають та конкретизують Резолюцію ГА ООН від 27.03.2014 (68/262. Territorial integrity of Ukraine) в аспекті протидії спробам прямого або непрямого визнання зміненого Росією статусу АР Крим та міста Севастополя та в аспекті утримання від дій, бездіяльності або інших кроків, які можна було б витлумачити як визнання такого зміненого статусу.

3) «Пакет дій по стримуванню агресії РФ на Чорному морі», яка є реальною. Це превентивні заходи у публічній, медійній та військово-дипломатичній сфері.

Ці наші дії мають за мету:
(1) посилення світового реагування на нові факти, тенденції та процеси, що проявилися за вже довгий період окупації на території Криму;

(2) попередження де-факто окупації та анексії Росією Азовського та Чорного морів, що відбувається на наших очах з використанням створених на Кримському півострові військово-політичних та геостратегічних можливостей;

(3) попередження можливих військових операцій РФ з окупованого Криму в напрямку Херсонської області по суходолу з метою захоплення Північно-Кримського каналу та розблокування постачання дніпровської води до Кримського півострову;

(4) попередження можливих агресивних дій РФ в напрямку узбережжя Чорного моря в Одеській, Миколаївський та Херсонській областях; а також в напрямку українського узбережжя Азовського моря.

Ви скажете, що це має бути частиною зовнішньої та внутрішньої політики держави? – Абсолютно точно. А ми з вами ї є держава.

І Крим ми повернемо. Навіть не сумнівайтеся. Разом з товаришами по боротьбі з усієї України, разом с колегами з "Морської Експертної Платформи", разом з нашими братами кримськими татарами, разом зі всіма неспокійними та небайдужими - в погонах і з рангами, без погонів і без рангів).



Ще на цю тему:

18:00 26.02.2020
МЗС: В Україні необхідно посилити національну політику щодо Криму
12:40 26.02.2020
Крим не стане ціною миру на Донбасі - Зеленський
09:00 26.02.2020
В окупованому Криму "свідку Єгови" з Джанкоя дають 7 років в’язниці / Відео
08:50 26.02.2020
Сьогодні - День опору Криму російській окупації
20:41 25.02.2020
Денисова требует от РФ сведений об украинке Довгополой, задержанной оккупантами в Крыму за "госизмену"
19:41 25.02.2020
В окупованій Ялті відзначили день народження Лесі Українки / Фото
19:21 25.02.2020
Повернення окупованих Криму та частини Донбасу однаково пріоритетні для України
18:01 25.02.2020
Українських рибалок, затриманих ФСБ в Азовському морі, звільнили — депутат
16:21 25.02.2020
Прокуратура АРК висунула підозру координатору ”Самооборони Севастополя”
13:01 25.02.2020
Секретар РНБО зазначив, що в стратегії національної безпеки присутнє питання Криму
09:01 25.02.2020
Польща занепокоєна ситуацією з правами людини у Криму – Чапутович
08:30 25.02.2020
Росія витратила мільйони на виховання “нового громадянина” в Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
18:40 26.02.2020
Пентагон заявил об увеличении активности российских подлодок
18:20 26.02.2020
В России затягивают выгрузку ядерного топлива с подводной лодки «Лошарик»
17:15 26.02.2020
В России разрешили сбивать гражданские самолеты
15:40 26.02.2020
Генсекретар НАТО вважає, що світ близький до великого конфлікту
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 26.02.2020
В Румынии начнутся новые консультации по формированию правительства
16:40 25.02.2020
У Румунії чотири університети скасували заняття через загрозу коронавірусу
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 26.02.2020
Турция не пойдет на уступки по Идлибу - Эрдоган
08:40 26.02.2020
Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
15:41 25.02.2020
Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії
12:45 25.02.2020
Ердоган: про саміт щодо Сирії 5 березня поки не домовилися
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 26.02.2020
Україна в суді ООН доводить, що Росія веде політику культурного знищення кримських татар - МЗС
18:15 26.02.2020
Україна цьогоріч очікує рішення ЄСПЛ щодо розгляду “кримської справи”
18:00 26.02.2020
МЗС: В Україні необхідно посилити національну політику щодо Криму
17:45 26.02.2020
Трамп продовжив ще на рік санкції проти РФ за анексію Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд