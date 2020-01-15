Оккупационные власти Крыма обещают выделить дополнительное финансирование на реконструкцию замка «Ласточкино гнездо» в Ялте.

Во время совещания в Министерстве культуры оккупированного Крыма директор замка Юрий Щур отметил, что «в проекте отсутствуют планы по обустройству балюстрады на прилегающей территории дворца, а также ремонт смотровой площадки и лестницы», пишут Новости Крыма.

Глава министерства Арина Новосельская отметила, что весь необходимый перечень работ будет включен в дополнительную потребность плана реконструкции. Деньги на этой выделят из бюджета Крыма. При этом сумма не уточняется.

Сама реконструкция замка финансируется по российской Федеральной целевой программы развития оккупированных Крыма и Севастополя.

В ноябре 2018 года российская Главгосэкспертиза одобрила бюджет проекта "реконструкции и реставрации" замка Ласточкино гнездо. На работы во дворце планировали потратить более 100 млн рублей.

Согласно проекту, запланирована «реставрация перемычек оконных и дверных проемов, цокольной части входной зоны и башни, верхних поясов башни, ряда зубцов входной зоны первого этажа и тыльной поверхности зубцов всего здания». Также предполагалось «архитектурно-художественное освещение дворца и скалы, на которой он сооружен».

Так же сообщается, что из бюджета оккупированного Крыма выделили семь миллионов рублей на подготовку проекта реконструкции парка, который находится возле Ливадийского дворца на Южном берегу Крыма.

Контракт уже заключен с ООО «Регион кадастр ЮГ».Подрядчик проинформировал, что закончит разработку проекта до 1 июня 2020 года.