В "Нибулоне" рассказали о судах, которые строят на своем заводе / Фото

16:00 26.02.2020   Украина

На судостроительном заводе компании "Нибулон" в данный момент продолжается сборка пяти судов - двух буксиров толкачей-кантовальщиков и трех несамоходных судов.

Об этом, ссылаясь на отчет компании, пишет ЦТС.

В частности, на первом портовом буксире толкаче-кантовальщике проекта Т410 выполнены все работы по монтажу трубопроводов, электрослесарному и доизоляцийному насыщению, установлены и подключены вспомогательные дизель-генераторы. Буксир уже оборудован якорным и швартовым устройствами, а на борт загружены цепи и якоря. В данный момент судостроители занимаются установлением ходовой рубки, ведется кабельный монтаж и подключение оборудования.

На втором аналогичном буксире уже готовы фундаменты под главные двигатели, смонтировано леерное ограждение и завершены подготовительные работы для крепления кранцев защиты корпуса судна. Продолжается установка ходовой рубки, монтируются трубопроводы, электрослесарное и доизоляцийне насыщения, а также идет покраска готового корпуса судна.

Второе несамоходное судно-площадка открытого типа проекта В1500 готовится к спуску на воду. На нем установили комингсы грузовой площадки и основное палубное оборудование, в частности леерное ограждение, лебедки. Также смонтированы трубы пожарной системы и системы осушения. Специалисты малярно-изоляционного участки продолжают очищать и красить сухие отсеки и вскоре приступят к внешней обшивке корпуса.

Все секции, необходимые для строительства третьего несамоходного судна-площадки, изготовлены и перенесены на предстапельную площадку предприятия.

Также завод готовится к строительству четвертого аналогичного судна: в цехе металлообработки закончены работы по порезке и гибке металла для изготовления деталей корпуса. В сборно-секционном цехе судосборщики изготавливают секции судна.

Фото: Нибулон



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