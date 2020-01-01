Генсекретар НАТО вважає, що світ близький до великого конфлікту

15:40 26.02.2020   Россия

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив про небезпечність нового арсеналу Москви. 

Він наголосив на єдності альянсу НАТО перед новою російською ядерною зброєю та складною ситуацією на Близькому Сході у своєму інтерв'ю для Der Spiegel, пише ZN,UA.

"Нові російські ракетні системи є дуже небезпечними. Вони мобільні, їх легко сховати і вони можуть дістатися до європейських міст з дуже невеликим часом попередження. Це знижує поріг використання ядерної зброї та збільшує ризик прорахунку", - розказав Єнс Столтенберг.

За його словами, НАТО не хоче розробляти більше ядерної зброї в Європі. Однак, альянс працює над посиленням роззброєння та контролю над озброєнням без відображення того, що робить Росія. "Наше стримування повинно залишатися надійним, а це означає пристосовуватися до нових обставин - в даному випадку до нової російської зброї".

В НАТО бачать, що Росія нарощує військову міць, але не хочуть міркувати про мотиви. В Альянсі впевнені,якщо на одного союзника нападуть, всі решта відгукнуться. США збільшують військову присутність у Європі, а НАТО має ядерний стримуючий механізм у Європі.

Столтенберг також зазначив, що НАТО незабаром може перейти до скорочення кількості своїх солдатів в Афганістані. Але спочатку має переконатись у відсутності загрози з боку талібів. 

З іншого боку, альянс посилює свою навчальну місію в Іраку, для того утримувати ІДІЛ. "Ми в Іраку, щоб захистити себе від терористів. Донедавна так звана Ісламська держава контролювала територію, велику, як Великобританія. Це легко забути. В Іраку НАТО відіграє свої сили, Північна Америка та Європа співпрацюють. Ми працюємо разом у навчальній місії НАТО та в коаліції під керівництвом США, щоб перемогти терористичну групу ISIS", - зазначив він. 

Раніше зазгачалось, що два російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 здійснили політ над акваторією Чорного моря. Бомбардувальники супроводжувалися винищувачами Збройних Сил РФ. У Міноборони Росії стверджують, що всі польоти нібито здійснюються відповідно до міжнародного права щодо використання повітряного простору.



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