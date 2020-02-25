Танкисты морской пехоты ВМСУ отрабатывают наступательные действия / Фото
|15:20 26.02.2020
|Украина
Танкисты 35 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на одном из военных полигонов.
Об этом сообщается на странице бригады в соцсети, пишет flot2017.
Морпехи отработали перемещение на поле боя различными способами, скрытое выдвижение. Военнослужащие тренировались в наступлении и занятии огневых рубежей.
Танкисты выполнили практические задания по ведению разведки целей при ведении наступательных действий. Экипажи также попрактиковались преодолевать инженерные заграждения.
Военные моряки, в рамках боевой тренировки, отработали алгоритм действий на заминированной местности.
Фото со страницы 35 отдельной бригады морской пехоты
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