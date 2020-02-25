Танкисты морской пехоты ВМСУ отрабатывают наступательные действия / Фото

15:20 26.02.2020   Украина

Танкисты 35 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на одном из военных полигонов. 

Об этом сообщается на странице бригады в соцсети, пишет flot2017.

Морпехи отработали перемещение на поле боя различными способами, скрытое выдвижение. Военнослужащие тренировались в наступлении и занятии огневых рубежей.

Танкисты выполнили практические задания по ведению разведки целей при ведении наступательных действий. Экипажи также попрактиковались преодолевать инженерные заграждения.

Военные моряки, в рамках боевой тренировки, отработали алгоритм действий на заминированной местности.

Фото со страницы 35 отдельной бригады морской пехоты



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