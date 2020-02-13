Вертолет Черноморского флота провел тренировки посадки на палубу корабля
|15:00 26.02.2020
|Крым
Экипаж вертолета-разведчика Ка-31Р из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) выполнил практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Макаров» в акватории Чёрного моря.
В соответствии с полётным заданием вертолётчики во взаимодействии с экипажем фрегата отработали действия по выполнению взлётов и посадок на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре, пишет пресс-служба Минобороны России.
В рамках выполнения задач по предназначению экипаж Ка-31Р отработал взаимодействие с личным составом разведывательного поста фрегата по обмену разведданными.
Также с целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолёта.
Всего в ходе тренировки экипаж вертолета Ка-31Р совершил порядка 20 взлётов и посадок на палубу корабля.
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