Европа «чихнула» от коронавируса - российский рынок акций обвалился
|14:20 26.02.2020
|Россия
На новостях о вспышке Сovid-19 в Италии, где число заболевших превысило 300 человек, и первых случаях заражения в Испании, Сербии и Швейцарии, торги вторника, 25 февраля, на МосБирже завершились рекордным обвалом с апреля 2018 года.
Падение котировок началось с первых же минут сессии и ускорилось к концу дня. Индекс РТС, включающий бумаги 50 крупнейших компаний России, спикировал на 5,16% и потерял 9,7 млрд долларов капитализации. Его значение на закрытии торгов - 1446,11 пункта - стало худшим с 11 декабря, пишет finanz.ru.
Индекс МосБиржи, отражающую рублевую стоимость бумаг, просел на 3,33% и растерял весь накопленный в начале года рост.
Рынок подхватил волну продаж на европейских биржах, которые потеряли 3-4% накануне и просели еще на 1,5-2,2% во вторник, указывает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович: для еврозоны, особенно Германии, где уже сокращается промпроизводство, потенциальный спад китайской экономики уже чреват неприятными последствиями, а очаг заболевания непосредственно в Старом Свете способен значительно ухудшить прогнозы для всего региона. Если эпидемия коронавируса будет продолжаться весь год, Россия потеряет 0,3% ВВП, или 330 млрд рублей в денежном выражении, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Российский экспорт как в Китай, так в ЕС - это почти исключительно сырье, напоминает она. И сырьевые экспортеры первыми чувствуют холодное дыхание экономического спада.
По итогам торгов во вторник котировки ЛУКОЙЛа рухнули на 4,42%, отрезав от капитализации компании 140 млрд рублей. «Роснефть» подешевела на 3,88%, или 190 млрд рублей. «Газпром» - на 3,16%, или 175 млрд рублей.
Курс доллара к 21.06 мск вырос на 2,08%, до 65,3725 рубля, а ранее в ходе сессии касался отметки 64,66 - максимальной с июня прошлого года.
Следом под ударом может оказаться промышленность, которая за годы санкций училась искать оборудование не на Западе, а в Китае, а также компании, транспортирующие и продающие в России китайский ширпотреб, указывает доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Петр Мозиас.
Сложности уже возникли у продавцов одежды и обуви, которые закупают в Китае 40% товара, а также у «Камаза», который анонсировал переход на неполную неделю с 20 апреля из-за угрозы нехватки комплектующих.
Акции «Камаза» упали на 3,9%, бумаги «М.Видео» провалились 4,6%, «Аэрофлот» спикировал на 5,23%, «Русал» - на 5,75%. «Гонку вниз» среди «голубых фишек» выиграл «Яндекс», бумаги которого рухнули на 7,9%.
Для России возникающие угрозы имеют большое значение, учитывая вовлеченность экономики в цепочки поставок сырья, а также существенную зависимость от импорта потребительских товаров и технологий, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Рынок получает «двойной удар», поскольку к макроэкономическим рискам добавляются геополитические, напоминает он: на прошлой неделе США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за торговлю с Венесуэлой, а в понедельник конгрессмены-демократы призвали Дональда Трампа наказать Кремль за попытку вмешаться в выборы-2020, которую ранее выявила американская разведка.
Это заставляет продавать нерезидентов, контролирующих треть российского госдолга и почти половину оборота акций на МосБирже. Вслед за иностранцами в кэш выходят и российские банки. Они нарастили объем средств на депозитах в ЦБ, указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин: с начала февраля их объем вырос на 556 млрд рублей, до 2,31 трлн.
Отток капитала усилит давление на рубль, при этом под давлением может оказаться и внутренняя макростабильность из-за перебоев с поставками товаров, комплектующих и сырья», предупреждает Тихомиров: это начнет разгонять инфляцию и может заставить ЦБ отказаться от планов снижения ключевой ставки.
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