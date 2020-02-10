Крымские оккупанты обещают упорядочить работу прогулочных маломерных судов

14:00 26.02.2020   Крым

Министерство курортов и туризма оккупированного Крыма обещает упорядочить работу маломерных судов с учётом прошлых трагедий, произошедших на воде. 

Об этом сообщил глава "министерства" Вадим Волченко, пишет Крыминформ.

«Запланированы изменения в знаменитое постановление Совета министров «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Крым» в части упорядочения эксплуатации маломерных судов. В частности, будут совершенно новые вещи: отмена сезонных баз-стоянок – переход к исключительно круглогодичным базам-стоянкам, разработка дислокаций пунктов проката, которые будут разработаны уже местными администрациями, с учётом всех правил безопасности, – рассказал он. – Мы очень много получали нареканий в прошлые годы и, действительно, были вопросы по безопасности и несчастные случаи на воде, к сожалению. С этого года нам удастся это упорядочить».

В сентябре 2019 года у берегов Судака затонул прогулочный катер с людьми на борту.



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