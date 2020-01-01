Справа MH17: Через загрози життю 13 свідків залишаться анонімними - ЗМІ
|13:40 26.02.2020
|Украина
Особи тринадцяти свідків у справі літака рейсу МН17 залишаться в таємниці, оскільки вони можуть зазнавати істотних ризиків.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Nos.nl.
"За словами слідчого судді, свідки мають право на захист, оскільки їхні здоров'я та безпека можуть бути поставлені під загрозу. За даними прокуратури, свідки зазнають значних ризиків", - ідеться в повідомленні.
Указується, що це випливає з документів, які видання має у своєму розпорядженні.
Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійські авіалінії", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група заявила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", що належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО збройних сил Росії, дислокованій в Курську.
Початок суду у цій справі заплановано на 9 березня 2020 року.
Нагадаємо, міжнародна Спільна слідча група (JIT) знайшла свідка запуску ракети по літаку рейсу MH17.
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