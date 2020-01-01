Справа MH17: Через загрози життю 13 свідків залишаться анонімними - ЗМІ

13:40 26.02.2020   Украина

Особи тринадцяти свідків у справі літака рейсу МН17 залишаться в таємниці, оскільки вони можуть зазнавати істотних ризиків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Nos.nl.

"За словами слідчого судді, свідки мають право на захист, оскільки їхні здоров'я та безпека можуть бути поставлені під загрозу. За даними прокуратури, свідки зазнають значних ризиків", - ідеться в повідомленні.

Указується, що це випливає з документів, які видання має у своєму розпорядженні.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійські авіалінії", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група заявила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", що належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО збройних сил Росії, дислокованій в Курську.

Початок суду у цій справі заплановано на 9 березня 2020 року.

Нагадаємо, міжнародна Спільна слідча група (JIT) знайшла свідка запуску ракети по літаку рейсу MH17.



Ще на цю тему:

09:01 08.01.2020
«Ми пам’ятаємо, хто вбиває наших солдатів та окупував Крим» — Пристайко про довіру до Росії
08:20 06.09.2019
Тейлор: Випробувані проти України методи Росія намагається застосувати в Європі та США
19:00 26.07.2019
Загроза федералізації України за моделлю РФ зараз найбільша за всю історію незалежності - Клімкін
09:00 26.07.2019
Федералізм для Донбасу та Придністровʼя є пасткою Росії - євродепутат
15:20 02.07.2019
Росія вдалася до провокацій, перекривши один із районів Sea Breeze-2019 / Мапа
17:41 18.02.2019
Якщо Росія заблокує прохід кораблів 5-6 разів, то багато суден просто не зважаться прямувати до Одеси - британський офіцер
17:41 18.01.2019
Проросійське "підпілля" запропонувало одеситу здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди
11:07 21.12.2018
СБУ усилила контрразведывательные меры для недопущения провокаций со стороны РФ
11:34 01.06.2018
СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность «Россотрудничества» и дипломата РФ в Одессе / Фото
09:31 29.05.2018
Россия «раскачивает» ситуацию на Херсонщине, чтобы заполучить Северо-Крымский канал, – постпред президента
13:53 15.03.2018
Румуни Буковини засудили провокації Кремля
10:24 01.03.2018
Україна підтримує позицію Бухареста щодо спроб підпалу румунських шкіл - посол
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
18:40 26.02.2020
Пентагон заявил об увеличении активности российских подлодок
18:20 26.02.2020
В России затягивают выгрузку ядерного топлива с подводной лодки «Лошарик»
17:15 26.02.2020
В России разрешили сбивать гражданские самолеты
15:40 26.02.2020
Генсекретар НАТО вважає, що світ близький до великого конфлікту
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 26.02.2020
В Румынии начнутся новые консультации по формированию правительства
16:40 25.02.2020
У Румунії чотири університети скасували заняття через загрозу коронавірусу
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 26.02.2020
Турция не пойдет на уступки по Идлибу - Эрдоган
08:40 26.02.2020
Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
15:41 25.02.2020
Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії
12:45 25.02.2020
Ердоган: про саміт щодо Сирії 5 березня поки не домовилися
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 26.02.2020
Україна в суді ООН доводить, що Росія веде політику культурного знищення кримських татар - МЗС
18:15 26.02.2020
Україна цьогоріч очікує рішення ЄСПЛ щодо розгляду “кримської справи”
18:00 26.02.2020
МЗС: В Україні необхідно посилити національну політику щодо Криму
17:45 26.02.2020
Трамп продовжив ще на рік санкції проти РФ за анексію Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд