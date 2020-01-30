Президент США Дональд Трамп ще на 12 місяців продовжив санкції проти Російської Федерації, наведені в 2014 році за збройну агресію проти України.

Трамп доручив передати до Федерального реєстру припис про автоматичне продовження терміну дії указу №13660, підписаного 44-м президентом США Бараком Обамою 6 березня 2014 року. Згідно з приписом, з 6 березня 2020 року санкції будуть у черговий раз продовжені, пише ZN,UA.

"Дії і політика (Росії - Ред.), про які йдеться в цих указах, як і раніше являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. З цієї причини заходи, вжиті 6 березня 2014 року, 16 березня 2014 року, 20 березня 2014 року, 19 грудня 2014 року і 20 вересня 2018 року, щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією, мають продовжувати діяти після 6 березня 2020 року", - йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому у вівторок, 25 лютого.

У грудні Європейська Рада схвалила продовження ще на півроку санкцій проти Росії, який поширюються банківський, фінансовий та енергетичний сектори економіки РФ.

12 вересня ЄС ще на півроку продовжив санкції проти РФ за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Крім того, зараз діють санкції стосовно окремих секторів російської економіки (в силі до 31 січня 2020 року) і санкції за незаконну анексію Криму і Севастополя (в силі до 23 червня 2020 року).

Санкції проти Росії були вперше введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії РФ, які дестабілізували ситуацію в Україні. Обмежувальні заходи посилили у вересні 2014 року. У березні 2015 року тривалість санкцій пов'язали з повним виконанням Мінських угод, які мали бути виконані до кінця 2015-го.

Санкції проти Росії ввели Євросоюз, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Україна, Японія та інші держави.