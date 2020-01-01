Росія отримала дані про український двигун і корвет - матеріали суду / Матеріали суду

17:30 26.02.2020   Украина

Посольство Росії отримало опис технічної документації військового корабля типу "корвет", а також матеріали про розробку так званого безшатунного двигуна.

Про це йдеться в матеріалах Єдиного держреєстру судових рішень, пише ЛІГА.Новости.

Встановлено, що особа (ім'я не називається) за завданням представників наукової сфери Миколаївської області за власною ініціативою в кінці травня 2018 року звернулася до співробітника Російського центру науки і культури "Росспівробітництво" при посольстві РФ, щоб передати спецслужбам Росії матеріали про розробку безшатунного двигуна (двигуна Фролова) і його дослідний зразок за грошову винагороду.

З липня 2018 року цей чоловік зустрічався з "дипломатами РФ" і обговорював, яким саме чином він може передати спецслужбам наукові розробки. 9 серпня 2018 року він передав росіянам флешку з перспективами впровадження двигуна для підвищення військового потенціалу РФ.

Також у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про повторне звернення даної особи в травні 2019 року з пропозицією передати спецслужбам РФ за суму від $200 000 до $500 000 проектну документацію військового корабля "корвет" (проект № 58250), для чого були надані фотокопії документів та опис технічної документації зазначеної розробки.

Суд постановив забезпечити тимчасовий доступ слідчим до документів, які знаходяться в розпорядженні представників сервісу електронної пошти порталу Укрнет: зокрема, до відомостей про поштову скриньку, з якої велося листування, про листування з іноземними користувачами (IP-адреса і країна перебування), іншими відомостями щодо ідентифікації користувача.

Завдяки діяльності Контррозвідки СБУ в 2019 році були засуджені 90 осіб, які здійснювали замах на держбезпеку. Було засуджено 24 держзрадника і 35 терористів. Усього було відкрито 293 кримінальних справи. Серед них: 54 - за статтею тероризм, 57 - держзрада, сім - шпигунство, чотири - посягання на територіальну цілісність.



Ще на цю тему:

13:41 25.02.2020
Bellingcat: Офіцер ГРУ, якого звинувачують у замаху на бізнесмена в Болгарії, є чинним дипломатом РФ
16:15 21.01.2020
У Давосі затримали російських «сантехніків», які готували замах на фінансиста Браудера
12:15 12.12.2019
Росія оголосила персонами нон грата двох німецьких дипломатів
10:45 05.12.2019
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
08:45 05.12.2019
ЗМІ назвали висланих з ФРН дипломатів агентами зовнішньої розвідки Росії
15:45 04.12.2019
Росія відповість Німеччині на висилку двох працівників посольства
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
18:30 05.11.2019
СБУ: Керівника розвідки РФ звільнили з посади через провал щодо України
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
18:00 28.10.2019
У Польщі затримали й арештували російського шпигуна
19:21 21.10.2019
Спецслужби Чехії повідомили, що розкрили агентурну мережу РФ
18:41 14.08.2019
У Росії хочуть контролювати контакти вчених із іноземцями
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
18:40 26.02.2020
Пентагон заявил об увеличении активности российских подлодок
18:20 26.02.2020
В России затягивают выгрузку ядерного топлива с подводной лодки «Лошарик»
17:15 26.02.2020
В России разрешили сбивать гражданские самолеты
15:40 26.02.2020
Генсекретар НАТО вважає, що світ близький до великого конфлікту
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 26.02.2020
В Румынии начнутся новые консультации по формированию правительства
16:40 25.02.2020
У Румунії чотири університети скасували заняття через загрозу коронавірусу
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 26.02.2020
Турция не пойдет на уступки по Идлибу - Эрдоган
08:40 26.02.2020
Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
15:41 25.02.2020
Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії
12:45 25.02.2020
Ердоган: про саміт щодо Сирії 5 березня поки не домовилися
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 26.02.2020
Україна в суді ООН доводить, що Росія веде політику культурного знищення кримських татар - МЗС
18:15 26.02.2020
Україна цьогоріч очікує рішення ЄСПЛ щодо розгляду “кримської справи”
18:00 26.02.2020
МЗС: В Україні необхідно посилити національну політику щодо Криму
17:45 26.02.2020
Трамп продовжив ще на рік санкції проти РФ за анексію Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд