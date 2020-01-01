Посольство Росії отримало опис технічної документації військового корабля типу "корвет", а також матеріали про розробку так званого безшатунного двигуна.

Про це йдеться в матеріалах Єдиного держреєстру судових рішень, пише ЛІГА.Новости.

Встановлено, що особа (ім'я не називається) за завданням представників наукової сфери Миколаївської області за власною ініціативою в кінці травня 2018 року звернулася до співробітника Російського центру науки і культури "Росспівробітництво" при посольстві РФ, щоб передати спецслужбам Росії матеріали про розробку безшатунного двигуна (двигуна Фролова) і його дослідний зразок за грошову винагороду.

З липня 2018 року цей чоловік зустрічався з "дипломатами РФ" і обговорював, яким саме чином він може передати спецслужбам наукові розробки. 9 серпня 2018 року він передав росіянам флешку з перспективами впровадження двигуна для підвищення військового потенціалу РФ.

Також у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про повторне звернення даної особи в травні 2019 року з пропозицією передати спецслужбам РФ за суму від $200 000 до $500 000 проектну документацію військового корабля "корвет" (проект № 58250), для чого були надані фотокопії документів та опис технічної документації зазначеної розробки.

Суд постановив забезпечити тимчасовий доступ слідчим до документів, які знаходяться в розпорядженні представників сервісу електронної пошти порталу Укрнет: зокрема, до відомостей про поштову скриньку, з якої велося листування, про листування з іноземними користувачами (IP-адреса і країна перебування), іншими відомостями щодо ідентифікації користувача.

Завдяки діяльності Контррозвідки СБУ в 2019 році були засуджені 90 осіб, які здійснювали замах на держбезпеку. Було засуджено 24 держзрадника і 35 терористів. Усього було відкрито 293 кримінальних справи. Серед них: 54 - за статтею тероризм, 57 - держзрада, сім - шпигунство, чотири - посягання на територіальну цілісність.