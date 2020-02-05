ФБР попереджає: Росія "хоче побачити, як США розриваються на частини" – CNN

12:20 26.02.2020   Россия

Москва хоче розділити американських громадян, кажуть в Федеральному бюро розслідувань.

Кампанії Росії з впливу на вибори в США обумовлена бажанням Москви "подивитися, як ми розриваємося на частини", - заявив високопоставлений чиновник ФБР американському телеканалу CNN, пише ZN,UA.

Така заява високопоставленого чиновника прозвучало після того, як подробиці секретного брифінгу розвідки для rонгресменів стали публічними. Серед цих подробиць була і заява з боку представника спецслужб, що Москва втручається з метою допомогти президенту Дональду Трампу.

Виступаючи на конференції з безпеки виборів у Вашингтоні помічник начальника відділу Цільової групи по іноземному впливу ФБР Девід Портер сказав, що Росія проводить "нахабну та руйнівну" операцію проти США, спрямовану на поділ населення і підрив традиційних джерел інформації, як ЗМІ, щоб звільнити місце для фейків.

"Втручання у вибори є одним з векторів у цьому просторі. Воно покликане підірвати довіру до самих основ нашої демократичної системи та здібності наших лідерів керувати", - сказав Портер. "Воно також покликане послабити супротивника зсередини, виявляючи існуючі політичні і соціальні проблеми через онлайн-маніпуляції та дезінформацію у спробі створити атмосферу постійної какофонії, безладдя і конфліктів".

Раніше повідомлялося, що представники служби розвідки попередили конгресменів Палати представників про бажання Росії втрутитися в президентську кампанію США 2020 року.



Ще на цю тему:

08:45 25.02.2020
Сенатори закликали негайно ввести санкції проти Путіна та РФ - вибори в США
12:41 19.02.2020
У США громадянина Мексики звинуватили у роботі на російську розвідку
12:45 14.02.2020
"Спалах русофобії": в РФ відреагували на нові санкції США
16:00 12.02.2020
Спецпредставитель США: Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах
13:41 11.02.2020
Росія скористалася санкціями США проти Ірану та Венесуели - Die Welt
10:44 07.02.2020
Пентагон звинуватив РФ і Китай в намаганні "переписати світовий порядок"
14:45 05.02.2020
США розміщують на субмаринах нові ядерні ракети для стримування Росії
10:45 05.02.2020
США готують черговий пакет санкцій проти російського "Північного потоку-2" – ЗМІ
09:15 29.01.2020
Россия готовит территориальные претензии к США по Берингову проливу
10:45 28.01.2020
Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии
09:41 20.01.2020
Американці заблокували військових РФ, які прямували до нафтового родовища у Сирії
10:30 14.01.2020
Помпео: США відновлюють стратегію стримання Ірану, Росії та Китаю
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 26.02.2020
Тод Уолтерс: Грузия является решительным партнером США на Южном Кавказе
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
18:40 26.02.2020
Пентагон заявил об увеличении активности российских подлодок
18:20 26.02.2020
В России затягивают выгрузку ядерного топлива с подводной лодки «Лошарик»
17:15 26.02.2020
В России разрешили сбивать гражданские самолеты
15:40 26.02.2020
Генсекретар НАТО вважає, що світ близький до великого конфлікту
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 26.02.2020
В Румынии начнутся новые консультации по формированию правительства
16:40 25.02.2020
У Румунії чотири університети скасували заняття через загрозу коронавірусу
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 26.02.2020
Турция не пойдет на уступки по Идлибу - Эрдоган
08:40 26.02.2020
Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
15:41 25.02.2020
Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії
12:45 25.02.2020
Ердоган: про саміт щодо Сирії 5 березня поки не домовилися
Всі новини країни
Украина Украина
19:15 26.02.2020
Україна в суді ООН доводить, що Росія веде політику культурного знищення кримських татар - МЗС
18:15 26.02.2020
Україна цьогоріч очікує рішення ЄСПЛ щодо розгляду “кримської справи”
18:00 26.02.2020
МЗС: В Україні необхідно посилити національну політику щодо Криму
17:45 26.02.2020
Трамп продовжив ще на рік санкції проти РФ за анексію Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд