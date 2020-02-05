Москва хоче розділити американських громадян, кажуть в Федеральному бюро розслідувань.

Кампанії Росії з впливу на вибори в США обумовлена бажанням Москви "подивитися, як ми розриваємося на частини", - заявив високопоставлений чиновник ФБР американському телеканалу CNN, пише ZN,UA.

Така заява високопоставленого чиновника прозвучало після того, як подробиці секретного брифінгу розвідки для rонгресменів стали публічними. Серед цих подробиць була і заява з боку представника спецслужб, що Москва втручається з метою допомогти президенту Дональду Трампу.

Виступаючи на конференції з безпеки виборів у Вашингтоні помічник начальника відділу Цільової групи по іноземному впливу ФБР Девід Портер сказав, що Росія проводить "нахабну та руйнівну" операцію проти США, спрямовану на поділ населення і підрив традиційних джерел інформації, як ЗМІ, щоб звільнити місце для фейків.

"Втручання у вибори є одним з векторів у цьому просторі. Воно покликане підірвати довіру до самих основ нашої демократичної системи та здібності наших лідерів керувати", - сказав Портер. "Воно також покликане послабити супротивника зсередини, виявляючи існуючі політичні і соціальні проблеми через онлайн-маніпуляції та дезінформацію у спробі створити атмосферу постійної какофонії, безладдя і конфліктів".

Раніше повідомлялося, що представники служби розвідки попередили конгресменів Палати представників про бажання Росії втрутитися в президентську кампанію США 2020 року.