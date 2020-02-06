Четвертый сторожевой корабль проекта 22160 «Сергей Котов» спустят на воду в сентябре.

Как пишет ЦАМТО, об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя Зеленодольского завода имени А.М.Горького.

«Сергей Котов» – сентябрь 2020 года», – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что третий корабль этого проекта – «Павел Державин» – был спущен на воду в 2019 году. Кроме того, в апреле 2021 года и в апреле 2022 года запланированы спуски на воду пятого и шестого кораблей проекта 22160 «Виктор Великий» и «Николай Сипягин».

Головной корабль проекта 22160 «Василий Быков» был принят в состав Военно-морского флота России в декабре 2018 года. Первый серийный корабль «Дмитрий Рогачев» вошел в состав флота в конце 2019 года.

Как сообщали ранее в Минобороны, корабли проекта 22160 спроектировало Северное проектно-конструкторское бюро. Они предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций.

Автономность плавания этих кораблей водоизмещением около 1700 т составляет 60 суток, скорость – 30 узлов, экипаж – около 80 человек, дальность плавания – 6 тыс. морских миль. В штатное вооружение кораблей входят 57-мм артиллерийская установка, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС.

В зависимости от выполняемых задач, на кораблях проекта 22160 можно модульно размещать универсальные и противокорабельные ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, минное вооружение, подводные телеуправляемые минно-поисковые комплексы.