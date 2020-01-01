Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»

11:40 26.02.2020   Азербайджан

Как стало известно по итогам государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, Минобороны страны может закупить учебно-тренировочные / легкие ударные самолеты M-346 «Мастер» группы Leonardo.

В ходе визита министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и исполнительный директор Leonardo Алессандро Профумо подписали «Декларацию о соглашении между Министерством обороны Азербайджана и Leonardo по вопросу приобретения системы интеграции для самолетов М-346». Стороны пока не комментируют подписанный документ. Подробности проекта закупки, включая стоимость продажи и сроки поставки самолетов, также не разглашается. Можно предположить, что твердый контракт пока не заключен, пишет ЦАМТО.

В мае 2017 года на одной из авиабаз ВВС Азербайджана группа Leonardo провела презентацию реактивного учебно-тренировочного самолета M-346 «Мастер» руководству Вооруженных сил и Министерства обороны Азербайджана. На состоявшемся по итогам презентации брифинге компания представила подробные данные о тактико-технических характеристиках самолета, особенностях их обслуживания и эксплуатации.

В июле 2019 года исполнительный директор Leonardo Алессандро Профумо сообщил, что группа Leonardo получила от крупного зарубежного покупателя первый заказ на поставку шести M-346FA, которые представляют собой версию легкого боевого самолета известного УТС. Руководитель компании пообещал сделать заявление о продаже до конца года, но оно так и не было опубликовано. Хотя заказчик поставки не раскрыт, потенциально им могут быть ВВС Азербайджана.

По оценке экспертов Jane's, если прошлогоднее соглашение было подписано с Азербайджаном, оно может являться начальным заказом, за которым должна последовать более крупная закупка.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Азербайджана неоднократно заявляло о заинтересованности в приобретении новых самолетов, которые могли бы дополнить Су-25 и МиГ-29. В частности, Азербайджан оценивал JF-17 «Тандер», разработанный Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) совместно с Pakistan Aeronautical Complex (PAC).

М-346 является одним из самых современных реактивных УТС на рынке и предназначен для начальной и повышенной подготовки пилотов истребителей 4 и 5 поколения, включая EF-2000, JAS-39 «Грипен», «Рафаль», F-22 и F-35. Конструкция предусматривает наличие девяти точек подвески, позволяющих нести до 3000 кг внешней нагрузки, что обеспечивает возможность применения М-346 в качестве легкого ударного самолета. Пилот может использовать нашлемную систему отображения информации и целеуказания.

М-346 может оснащаться свободнопадающими и управляемыми боеприпасами, включая АБ Mk-82/83/84, управляемые авиабомбы GBU-12/16 и Opher Mk.82. Самолет также может нести шесть бетонобойных бомб «Дюрандаль», четыре контейнера BRD-4 или LAU-7/LAU-5002/LAU-32, четыре AIM-9 «Сайдуиндер» или IRIS-T класса «воздух-воздух», четыре УР AGM-65 «Мэйврик» класса «воздух-земля» или четыре ракеты «Бримстоун». Вариант M-346FA оснащен РЛС Grifo-346. Цифровая авионика обеспечивает возможность моделирования различных ситуаций и угроз в полете.

Максимальная взлетная масса М-346 – 9600 кг, максимальная продолжительность полета – 2 ч 45 мин, практический потолок – 45 тыс. футов, максимальная скорость – 590 узлов, оценочная стоимость – 35 млн. долл.



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