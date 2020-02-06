Зеленодольский завод имени Горького планирует передать третий пограничный сторожевой корабль проекта 22100, шифр "Океан", государственному заказчику до конца 2020 года.

Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя завода.

"Корабль "Анадырь"… будет сдан заказчику не позднее 1 декабря 2020 года", – сказал собеседник агентства.

ПСКР проекта 22100, шифр "Океан", разработаны в ЦМКБ "Алмаз" по заказу Пограничной службы ФСБ России, их строительство ведется на Зеленодольском заводе им. Горького.

Головной корабль "Полярная звезда" заложили 5 мая 2012 года, спустили на воду 21 мая 2014-го и приняли в состав ПУ ФСБ России 17 декабря 2016 года. Первый серийный сторожевик, "Петропавловск-Камчатский", заложили 15 июня 2015 года, спустили на воду 1 июня 2018 года, его планируют передать заказчику до конца 2019. Третий корабль, заложенный 28 апреля 2017 года, получил название "Анадырь".

"Океан" обладает ледовым классом Arc4, его стандартное водоизмещение составляет около 2700 тонн, максимальная скорость хода – 20 узлов, дальность плавания – 12000 миль, автономность – 60 суток.