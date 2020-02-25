В Румынии начнутся новые консультации по формированию правительства

11:00 26.02.2020   Румыния

Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду, 26 февраля, начнет новые консультации по формированию правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Консультации стартуют через два дня после того, как Конституционный суд отклонил решение Йоханниса повторно номинировать лидера Либеральной партии Людовика Орбана на пост премьер-министра.

Румынские депутаты в начале этого месяца объявили вотум недоверия трехмесячному правительству меньшинства Орбана. Голосование инициировали оппозиционные социал-демократы, которые являются крупнейшей парламентской группой.

Йоханнис немедленно призвал Орбана сформировать новое правительство, но социал-демократы попросили суд заблокировать просьбу президента.

"Я призву к новым консультациям с политическими партиями в среду. Я намерен дать стране правительство, нам нужно выйти из этого политического тупика", - сказал Йоханнис журналистам.

Отстраненный кабинет Орбана сейчас управляет страной на временной основе с ограниченными полномочиями.

Румынский лей упал до рекордно низкого уровня в понедельник, частично из-за политической неопределенности. Долгосрочные государственные облигации Румынии резко упали во вторник.



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