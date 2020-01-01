В Армении судят двух экс-президентов

11:00 25.02.2020   Армения

25 февраля 2020 года перед судом в Армении предстали сразу два бывших президента страны. 

В одном из ереванских судов продолжилось рассмотрение дела второго президента Роберта Кочаряна, в другом - начался процесс над третьим президентом Сержем Саргсяном, пишет Грузия Online.

Бывший глава государства Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Он был арестован летом 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

1 марта 2008 года несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении жестко разогнали протестующих. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения. На скамье подсудимых вместе с экс-президентом оказались бывшие министр обороны и начальник Генштаба, а также министр территориального управления.

Сержа Саргсяна, который сменил Роберта Кочаряна на посту главы государства, обвиняют в хищении средств в особо крупных размерах из госбюджета. По версии следствия, в должности президента Армении Саргсян с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал хищение группой официальных лиц чуть более 1 млн долларов США.

Согласно материалам дела, афера была связана с поставкой дизельного топлива армянским фермерам в рамках программы господдержки. Мерой пресечения в отношении Саргсяна была избрана подписка о невыезде. Вместе с экс-президентом по этому делу судят бывших министра сельского хозяйства, замминистра, начальника управления растениеводства министерства, а также одного из приближенных к Саргсяну бизнесменов, владельца компании, поставляющей топливо.

Большинство людей поддерживают усилия новой власти в борьбе с коррупцией, однако сами обвиняемые, а также их сторонники считают эти судебные преследования политическими. Так, несмотря на плохую погоду, поддержать бывшего президента Саргсяна в суде пришли порядка двухсот его сторонников. Перед началом заседания Саргсян поблагодарил собравшихся за поддержку. Предъявленное ему обвинение экс-президент считает сфабрикованным.

По мнению оппозиции, в частности, бывшей партии власти - Республиканской и партии Дашнакцутюн, а также сторонников старых властей, судебные процессы над экс-президентами не что иное, как политическое преследование, они только ускоряют создание широкой антипашиняновской коалиции. Оппозиция считает, что Серж Саргсян "ничего неправильного не сделал". Кроме того, его сторонники указывают на то, что и прежняя, и действующая конституции страны гарантируют функциональную неприкосновенность президентов в тех случаях, когда они осуществляют полномочия, истекающие из должности.

Между тем в деле Кочаряна 25 февраля объявлен перерыв. На этот раз судья удалилась в совещательную комнату, чтобы рассмотреть еще одно ходатайство адвокатской группы бывшего президента о прекращении уголовного преследования. Адвокаты надеются на положительный исход. А суд по делу Саргсяна продолжится завтра, пока судья рассмотрит ходатайство его адвокатов о недоверии прокурору.



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