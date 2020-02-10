Прямые поезда между Москвой и Севастополем начнут курсировать с 27 апреля.

А из Москвы до городов Евпатория и Феодосия - с мая текущего года, следует из данных сайта компании "Гранд сервис экспресс", выступающей оператором пассажирских железнодорожных перевозок в оккупированный Крым, пишет ТАСС.

Как сообщали в компании, в апреле будут открыты маршруты в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Также планировалось, что откроется железнодорожное сообщение из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Обсуждалась возможность запустить прямые поезда между столицей и Севастополем.

Согласно данным на сайте перевозчика, доехать из Москвы в Севастополь по железной дороге напрямую можно с 27 апреля, цена плацкартного билета начинается от 3056 рублей. Время в пути составит 38 часов. В летний период поезда будут курсировать через день.

Поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию будет ходить раз в четыре дня со 2 мая, стоимость билетов от 3659 рублей, в Феодосию - с такой же периодичностью, но с 7 мая, стоимость билетов 3540 рублей. Первый поезд Москва - Евпатория отправится 2 мая, а с 6 мая он будет ходить через день; стоимость билетов начинается от 2934 рублей. По всем маршрутам поездка займет более полутора суток.

Первый состав из Кисловодска в Симферополь отправится 29 апреля, он будет ходить дважды в неделю. Билет стоит от 1630 рублей, дорога займет 21 час 17 минут. Поезд Мурманск - Симферополь будет идти в Крым 3 дня 21 час, с 25 апреля он будет курсировать раз в девять дней. Стоимость билетов - от 5126 рублей. Железнодорожные перевозки из Екатеринбурга в Симферополь начнутся также с 25 апреля, время в пути 2 дня 19 часов, стоимость билетов от 4551 рубля, поезда будут ходить раз в шесть дней.

Прямое железнодорожное сообщение между Симферополем и Москвой, а также Севастополем и Санкт-Петербургом действует с конца декабря прошлого года. Сообщалось о планах запустить и поезда из Крыма до Краснодара и Анапы.