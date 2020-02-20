Курсанти Одеської морської академії вперше пройшли практику на катерах Island та судні “Олександр Охрименко”

10:20 26.02.2020   Украина

Протягом майже двох місяців курсанти випускного третього курсу Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”  проходили стажування на кораблях та у частинах Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Зокрема курсанти перед випуском мали змогу закріпити свої знання та навички на фрегаті “Гетьман Сагайдачний”, ракетному катері “Прилуки” та на морському суховантажному транспорті “Горлівка”. Вперше курсанти коледжу проходили практику на патрульних катерах типу “Айленд” (Island) та на пошуково-рятувальному судні “Олександр Охрименко”.

“Загалом програму стажування виконано на сто відсотків. У курсантів є головне — бажання вчитись та опановувати професію. За місяць на курсантів чекають державні іспити та випуск”, — розповів заступник начальника відділення з морально-психологічного забезпечення – начальник групи з морально-психологічного забезпечення ВВП МКТФ НУ “ОМА” капітан 2 рангу Микола Фіялковський.

Протягом усієї практики майбутні старшини закріплювали теоретичні знання, опановували практичні навички у виконанні службових обов’язків за первинними посадами, знайомилися з матеріально-технічною базою кораблів національних ВМС, а також вивчали питання організації бойової та повсякденної діяльності та вахтову службу.

Після випуску старшини поповнять ряди корабельного складу ВМС України і з них 80-90 відсотків обіймуть ті посади, на яких стажувалися.

Фото: УМП



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