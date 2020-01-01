«Гетман Сагайдачный» вышел в море - предполагаются совместные маневры с эсминцем США / Фото
|10:00 26.02.2020
|Одесса
Флагман украинских Военно-морских сил фрегат «Гетман Сагайдачный» 23 февраля утром покинул главную базу флота в Одессе и отправился в открытое море на учения.
Это первый выход корабля с лета прошлого года, передает корреспондент «Думской».
В 9:30 флагман отошел от причала Практической гавани. Его подстраховывали буксиры портофлота «Сфинкс» и «Кентавр». Дело в том, что у причалов на выходе из бухты стоят два сухогруза, и буксиры должны обезопасить суда на случай сильных порывов ветра.
«Сагайдачный» пойдет на встречу с американским ракетным эсминцем «Росс», вошедшим в Черное море вечером 23 февраля. Предполагается, что корабли проведут совместные маневры. Кроме того, наш фрегат отработает так называемую «курсовую задачу К-2».
Курсовая задача «К-2» — это подготовка корабля к боевому применению с использованием вооружения. «Гетман» отработает комплекс мероприятий по тактике ведения боевых действий.
Фото Сергея Смоленцева
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