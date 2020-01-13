Понад 100 авіаційних комплексів “Фурія” поставлено українським силовим структурам / Відео
|09:40 26.02.2020
|Украина
Безпілотний авіаційний комплекс “Фурія” виробництва приватного НПП “Атлон Авіа” – один з наймасовіших безпілотних комплексів, які серійно поставляються в українську армію.
З 2014 року в силові підрозділи України було поставлено понад 100 комплексів (в кожному по 2-3 дрони й одна станція управління), передає Національний Промисловий Портал.
Основним оператором “Фурії” є артилерійські та ракетні частини ЗСУ, які успішно використовують безпілотники для розвідки та коригування вогню.
Зараз НПП “Атлон Авіа” поставляє в армію модернізований комплекс А1-СМ “Фурія”. Він здатний проводити розвідку і визначати точні координати цілі, як вдень, так і вночі, може перебувати в повітрі понад 3 години і має оперативний радіус в 50 км.
До складу комплексу входить кілька літальних апаратів, денне і нічне корисне навантаження (включаючи тепловізійне), наземна станція керування та обробки інформації, антени та інше додаткове обладнання.
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