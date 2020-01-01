Подрядчик сорвал строительство мемориального комплекса в память о жертвах депортации на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе Крыма.

Оккупационные власти займутся поиском новой компании для завершения работ, сообщил министр строительства и архитектуры оккупированного Крыма Михаил Храмов, пишут Новости Крыма.

«На объекте «Строительство мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района» в связи с невыполнением подрядчиком ООО «СтройКомТех» условий государственного контракта, принято решение об одностороннем отказе от договора», – рассказал министр.

Ситуацией с возведением мемориала "обеспокоены" и в Госкомитете по делам межнациональных отношений оккупированного Крыма. По словам главы комитета Альберта Кангиева, строительные работы на объекте не выполнялись почти весь прошлый год. «Работы не велись на протяжении прошлого года. Тот же самый застройщик, что и у строительства центра полиэтнической культуры и молодежи в Симферополе. Я так полагаю, что эти объекты связаны в финансовом плане», – отметил Кангиев.

Глава минстроя оккупированного Крыма сообщил, что власти готовят документы для поиска нового подрядчика. «В настоящее время выполнен расчет остаточных работ, учтенных проектной документацией, формируется задание на проектирование по корректировке проектно-сметной документации, также подготавливается конкурсная документация для выбора нового подрядчика строительства», – подчеркнул Храмов.

Мемориальный комплекс возводится на месте железнодорожной станции Сирень (старое название – Сюрень), с которой в 1944 году железнодорожные составы с депортированными крымскими татарами отправлялись к местам спецпоселения. Со станции к местам поселения вывезли более 75 тыс крымских татар, жителей Севастопольской зоны, Бахчисарайского, Алуштинского и Ялтинского регионов.