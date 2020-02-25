Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
|08:40 26.02.2020
|Турция
Анкара и Вашингтон должны развивать двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках НАТО с целью противодействия России, которая находится в конфликте с Турцией.
Об этом заявил во вторник, 25 февраля, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США, пишет ghall.com.
“Роль Турции в противодействии России является центральной. Обе страны рассматривают Черноморский регион как свою естественную зону влияния, они продолжают конфликтовать в Ливии и находятся в прямом столкновении в сирийском Идлибе. В долгосрочных интересах и США, и Турции лежит продолжение совместной работы для развития сотрудничества против России, как на двусторонней основе, так и через НАТО”, – говорится в письменном вступительном слове Уолтерса к слушаниям в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.
Ще на цю тему:
Пентагон заключил контракты с турецкими компаниями на проведение строительных на работ на базе Инджирлик
Ердоган погрожує США заходами у відповідь у разі введення санкцій проти "Турецького потоку"
Туреччина викликала посла США через визнання Сенатом геноциду вірмен
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину
Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини
Туреччина і США можуть спільно викорінити загрозу ІД в Сирії
Ердоган повернув Трампу листи та вимагав видачі Гюлена
ЗМІ: Трамп запропонував Ердогану обхід санкцій за купівлю С-400 у РФ
Президенти Туреччини та США проведуть переговори в Білому домі
У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ