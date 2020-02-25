В окупованому Криму "свідку Єгови" з Джанкоя дають 7 років в’язниці / Відео

09:00 26.02.2020   Крым

Прокуратура в анексованому Криму запросила для Сергія Філатова з Джанкоя сім років в’язниці за організацію забороненої в Росії релігійної організації "Свідки Єгови". 

Засідання у підконтрольному Кремлю Джанкойському районному суді провели в закритому режимі за клопотанням сторони обвинувачення. Як пише Українська правда, про це повідомили Крим.Реалії.

"Сьогодні проходили дебати сторін. І прокурор попросив сім років за нібито "екстремістську діяльність". Тобто за віровчення, за те, що людина вірить в Бога. Немає складу злочину, немає провини. Надумано все. Кожен, хто тут стоїть, теж може постраждати", цитує Філатова видання.

Адвокат Олег Захарчук заявив, що має місце фальсифікація доказів у справі з самого початку. Звинувачення базується тільки на припущеннях, здогадах. Очевидні порушення норм російського законодавства, норм міжнародного законодавств.

"Звісно, ми будемо домагатися відновлення порушених прав і свобод як Філатова, так і всіх "Свідків Єгови" не тільки в Джанкої, а й у Росії...Будемо звертатися в ЄСПЛ...", - додав він.

16 листопада 2018 року ФСБ РФ провела у Джанкої масові обшуки і затримання Свідків Єгови.


17 листопада в окупованому Криму проти затриманого мешканця Джанкоя Сергія Філатова порушено справу за ч.1 ст.282.2 КК РФ про організацію діяльності релігійного об'єднання, визнаного судом екстремістським.

У 2017 році Верховний суд Росії ухвалив рішення про заборону "Свідків Єгови" за позовом Міністерства юстиції Росії.



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