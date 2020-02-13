"Справа 26 лютого": Повідомлено про підозру 10 кримським «суддям»

08:20 26.02.2020   Крым

Прокуратура АРК повідомила про підозру 10 окупаційним «суддям», які незаконно переслідували громадян України - учасників проукраїнського мітингу в Сімферополі 26 лютого 2014 року біля Верховної Ради АР Крим, в тому числі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. 

Підозрювані оголошені в розшук. Як пише Центр жуоналістських розслідувань, про це повідомла пресслужба прокуратури автономії.

Зокрема, прокуратура повідомила про підозру трьом «суддям Верховного суду Республіки Крим» і «судді Центрального районного суду м. Сімферополя» за ч.1 ст.111 КК України (державна зрада); трьом «суддям Київського районного суду м. Сімферополь Республіки Крим» за ч.1 ст.438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Також повідомлено про підозру трьом «суддям Київського районного суду м. Сімферополь Республіки Крим» за ч.1 ст.111 та ч.1 ст.438 КК України за фактом незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

«Слідством встановлено, що вказані «судді», дії яких кваліфікуються, як державна зрада, після окупації півострова в 2014 році, зрадивши присязі на вірність народу України, перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, своїми діями «судді», сприяли становленню окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в роботі незаконно створених судових органів на півострові. Крім того, нехтуючи положеннями Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, «судді» приймали безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на переслідування громадян України незгодних з окупацією півострова. Розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, «судді» під час кримінального переслідування проукраїнських учасників мітингу 26 лютого 2014 року незаконно застосовували законодавство РФ.

Також, вказали в прокуратурі АРК, «судді» незаконно створеного «Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим» впродовж року, здійснювали розгляд клопотань окупаційних «слідчих» щодо обрання та продовження запобіжного заходу заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу у вигляді тримання під вартою та виносили рішення про задоволення цих клопотань.

Внаслідок протиправних дій цих «суддів» Чийгоз був незаконно ув’язнений, визнаний винним у злочині, якого він не вчиняв, і засуджений до 8 років позбавлення волі. Таким чином, «судді», порушили закони та звичаї війни (ч.1 ст. 438 КК України) шляхом порушення норм міжнародного гуманітарного права, передбачених статтями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенції про захист цивільного під час війни 1949 року.

На даний момент, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування, додали у відомстві.

26 лютого 2014 року біля кримського парламенту відбулися два мітинги – за збереження територіальної цілісності України, організований Меджлісом кримськотатарського народу, і сепаратистський мітинг прихильників «Русского единства». Організаторами заходів виступили голова Меджлісу Рефат Чубаров і лідер «Русского единства» Сергій Аксенов. Тоді в результаті тисняви і сутичок двоє людей загинули.

29 січня 2015 року слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу. Російськими силовиками в окупованому Криму був затриманий заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз за підозрою «в організації і участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року». 15 квітня по цій же «справі» був заарештований Алі Асанов, 7 травня в селі Грушівка під Судаком – Мустафа Дегерменджі.

20 червня 2016 року «Верховний суд Криму» ухвалив рішення розділити «справу 26 лютого» і судити його фігурантів окремо. Справу Чийгоза як «організатора» масових заворушень розглядав «Верховний суд Криму», справи інших п’ятьох фігурантів: Мустафи Дегерменджі, Алі Асанова, Арсена Юнусова, Ескендера Емірваліева і Ескендера Кантемирова, передані в «Центральний райсуд» Сімферополя.

11 вересня 2017 року «Верховний суд Республіки Крим» засудив заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до 8 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Його звинуватили в «організації масових заворушень» під час мітингу біля Верховної Ради АРК за територіальну цілісність України 26 лютого 2014 року, напередодні окупації Криму Росією.



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