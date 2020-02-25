Пока нет официального подтверждения о местонахождении незаконно заключенной в РФ украинки Галины Довгополой .

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова, передает ESPRESO.

"С начала февраля 2020 года нет официального подтверждения где именно на территории РФ содержится незаконно заключена гражданка Украины Галина Довгополая", - говорится в сообщении.

Денисова отметила, что Галину Довгополу 27 ноября 2019 года незаконно задержали силовики РФ на временно оккупированной территории Крыма, а впоследствии арестовали за якобы государственную измену. Последнее известное место содержания гражданки Украины - "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по г.Москва".

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры для подтверждения местонахождения Галины Довгополой, а также проверить соблюдение прав, поскольку родным и адвокатам до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья, обеспечении правовой и медицинской помощью", - добавила украинский омбудсмен.