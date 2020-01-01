Квоты на вылов рыбы в Азовском море не подписаны. Рыбаки несут потери

20:21 25.02.2020   Украина

Документы для легального вылова рыбы в Азовском море в 2020 году до сих пор не подписаны. Поэтому мариупольские рыболовецкие суда вынуждены стоять у причалов.

 Об этом MRPL.CITY рассказал глава «Ассоциации рыболовов Украины» Александр Чистяков.

По его словам, Министерство энергетики и защиты окружающей среды дважды отклоняли проекты по распределению квот, затягивая процесс их подписания.

«По какой причине – непонятно. В ручном режиме в министерстве пытаются внести изменения в проект, за которые не голосовал научный совет. Изменения направлены на то, чтобы загнать рыбаков в рамки. Поэтому квоты на вылов рыбы в Азовском море не подписаны, что приносит многомиллионный ущерб государству», - рассказал Александр Чистяков.

Как добавил глава «Ассоциации рыболовов Украины», в 2018 году квоты на вылов рыбы в Азовском море получили 430 субъектов хозяйственной деятельности. Тогда было добыто 18 тысяч тонн рыбы.

«Азово-Черноморский бассейн очень значимый для рыбной отрасли, потому что там вылавливается практически 2/3 всего украинского вылова. В прошлом году из-за штормов и затягивания выдачи квот мы выловили гораздо меньше рыбы. В 2018 году был рекорд – в Азовском море украинские рыбаки выловили 36 тысяч тонн рыбы. В прошлом – мы выловили 16 тысяч тонн», - сообщил Александр Чистяков.

Количество рыбы, которое могут выловить Украина и Россия в Азовском море, утверждает совместная комиссия. В позапрошлом году порядка 60% от общего лимита квот отошло Украине.

Как сообщили в «Ассоциации рыболовов Украины», российские рыбаки с начала 2020 года уже выловили более 5 тысяч тонн рыбы.



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