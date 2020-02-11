В оккупированном Крыму сорвали очередной проект ФЦП, находившийся на личном контроле Аксенова

20:01 25.02.2020   Крым

"Власти" законсервировали недостроенное здание «Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете». Анонсировали этот объект с помпой, а «свернуть» пытались по-тихому. Но без шума не получилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 декабря 2016 года Сергей Аксенов поместил памятную капсулу с посланием потомкам в основании закладного камня на месте возведения Центра, который должен был включать студенческие общежития, спортивные залы, мастерские народных промыслов, современную библиотеку, объекты культуры и досуга молодежи. На церемонии закладки "глава" оккупированного Крыма с пафосом пообещал лично контролировать стройку.

Подрядчик – компания ООО «СтройКомТех» – обещал возвести объект за 2,5 года, то есть сдать его летом 2019 года. Но к указанному сроку первая очередь была готова лишь наполовину. Срок сдачи сдвинули на декабрь. Но осенью выяснилось, что с января по август 2019 года 62 сотрудника компании не получали зарплату, задолженность превысила 1,8 млн рублей.

В это же время претензии компании начали предъявлять поставщики. В результате, в октябре стройка остановилась.

Отметим, что ООО «СтройКомТех» было зарегистрировано в 2006 году в Татарстане. До этого директор и единственный учредитель компании Азат Мухамедзянов продавал газировку и сигареты, а потом занимался грузоперевозками. Но отсутствие строительного опыта не помешало ему получить контракт почти на 1 млрд федеральных рублей. А также подряд на строительство мемориального комплекса на станции Сирень в Бахчисарайском районе, который должен был стать «символом возрождения реабилитированных народов Крыма».

Мемориал, на который выделено 339 млн рублей, должны были сдать к 18 мая 2019 года – 75-й годовщине депортации, но практически весь прошедший год стройка не велась.

Однако "власти" спохватились только сейчас и заявили, что расторгнут договор на оба проекта в одностороннем порядке.
 



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