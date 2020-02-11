В Ялті біля пам'ятника українській поетесі Лесі Українці поклали квіти на честь її 149-річчя.

Як повідомляє УНІАН, вшанувати пам'ять поетеси прийшли працівники історико-літературного музею Ялти, викладачі української мови і ялтинські школярі, які вивчають українську мову. Учні школи № 9 прочитали уривки з творів Лесі Українки та поклали квіти до пам'ятника письменниці. Після чого для них провели екскурсію по експозиції ялтинського будинку-музею письменниці.

День народження Лесі Українки в Ялті

У квітні 2019 року в Євпаторії повідомили про пошкодження пам'ятної дошки української поетеси Лесі Українки. Сьогодні, 25 лютого – день народження української поетеси, письменниці, перекладачки Лесі Українки. Майже три роки з відведених їй долею 42 років життя Леся Українка провела в Криму. Вона присвятила цьому краю цикли віршів «Кримські спогади» та «Кримські відгуки».





