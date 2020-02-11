Повернення окупованих Криму та частини Донбасу однаково пріоритетні для України

19:21 25.02.2020   Крым

Повернення окупованих Російською Федерацією територій Криму та частини Донбасу є пріоритетними для української влади, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Безумовно, буде різний підхід до вирішення цих питань, але для нас вони однаково пріоритетні. Адже і там, і там наші громадяни, наші землі", - сказав Разумков на зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у вівторок у Ризі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє сайт українського парламенту, Разумков подякував Левітсу за готовність Латвії на міжнародній арені підтримувати Україну в її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет.

"Там, де не може говорити України, говорить Латвія. Там, де не чути один голос, - почують кілька. Ми відчуваємо підтримку Латвійської Республіки в рамках роботи ПАРЄ, ООН та інших міжнародних організацій, і це дуже важливо для України", - зазначив голова парламенту.

Спікер українського парламенту висловив президенту Латвії подяку за підтримку України на шляху до членства в НАТО. "Ми співпрацюємо на користь не лише України, а й усієї Європи, і робимо все залежне від нас для збереження демократичних принципів", - зазначив Разумков.

У свою чергу Левітс висловив сподівання, що цей візит дасть позитивний імпульс відносинам між державами. Зокрема, він наголосив на необхідності розвивати співпрацю в рамках Східного партнерства.

Разумков у відповідь на це зазначив, що цей напрям є важливим для України. "Сподіваюся, якісна комунікація на рівні дипломатичних місій, парламентаріїв і чиновників дасть змогу поглибити співпрацю між нашими країнами", - наголосив він.

Як повідомлялося, Разумков перебуває 24-25 лютого з офіційним візитом у Латвії, після завершення якого вирушить із візитом до Естонії.



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