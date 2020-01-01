31 березня в Києві відбудеться Український форум транспортної інфраструктури

19:01 25.02.2020   Украина

Форум скликається з метою обговорення всіма основними зацікавленими сторонами, включно з нинішніми і потенційними інвесторами, і демонстрації всіх великих проєктів транспортної інфраструктури, які будуть реалізовані через механізми ДПП і концесій.

Вже були прийняті заявки на пілотні портові концесії з подальшим портфелем проєктів у інших великих портах. Концесійна модель буде також використовуватися для реалізації проєктів в сферах залізничної інфраструктури, великих і регіональних аеропортів та платних автомобільних доріг. Крім того, міжнародні фінансові організації виділяють значні обсяги фінансування для підтримки модернізації, а приватний сектор вже бере участь у розробці великих портових проєктів, передає Порты Украины.

На форумі будуть розглянуті наступні теми (актуальні оновлення - на сайті форуму):

Аналіз політики і стратегії уряду та шляхів реалізації амбітної Національної транспортної стратегії
Вивчення міжнародного досвіду при ухваленні рішень про те, як краще фінансувати і здійснювати великі проєкти в галузі транспортної інфраструктури. Приклади з практики сусідніх країн
Огляд пілотних концесій портів - оновлена інформація про стан заявок і про те, як просувається цей процес. Графік наступних 4-х великих концесій
Введення концесій на платні дороги. Які часові рамки і які проєкти будуть першими?
Які аеропорти, як великі, так і регіональні, будуть передані в концесійне управління і яка модель краща?
Поточна діяльність і майбутні плани державних підприємств щодо виходу на міжнародні ринки капіталу. Аналіз підготовки залізниці до проведення міжнародного IPO і настроїв інвесторів на сьогоднішній день
Як забезпечити, щоб досвід приватного сектору в галузі управління проєктами і фінансової дисципліни міг бути використаний в українських проєктах транспортної інфраструктури?

Не оминіть унікальну можливість приєднатися до всіх ключових зацікавлених сторін - міністерств, державних відомств і державних підприємств, фінансових інститутів, консультантів, розробників та операторів інфраструктури  -  для актуального і безцінного ознайомлення з основними інфраструктурними проєктами, які розробляються в одній з найбільш динамічних економік Європи.

Передплатники журналу «Порти України» мають можливість зареєструватись на форумі зі знижкою згідно промокоду, який можна отримати, звернувшись до редакції за тел. 048-737-38-35.

Дата та місце проведення: 31.03.2020, Київ, готель «Прем'єр Палас»



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