Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з Верховним комісаром ООН з прав людини і поновив запрошення відвідати Україну, включаючи всі території, де діє мандат Моніторингової місії ООН з прав людини.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"На зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини висловив підтримку її зусиллям в напрямку зміцнення ефективності правозахисного компоненту діяльності ООН та поновив запрошення відвідати Україну, включаючи всі території, де діє мандат Моніторингової місії ООН з прав людини", - написав Вадим Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко у Женеві обговорив двосторонні відносини між Україною та Індонезією.