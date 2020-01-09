Пристайко запросив Верховного комісара ООН з прав людини відвідати Україну
|18:41 25.02.2020
|Украина
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з Верховним комісаром ООН з прав людини і поновив запрошення відвідати Україну, включаючи всі території, де діє мандат Моніторингової місії ООН з прав людини.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"На зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини висловив підтримку її зусиллям в напрямку зміцнення ефективності правозахисного компоненту діяльності ООН та поновив запрошення відвідати Україну, включаючи всі території, де діє мандат Моніторингової місії ООН з прав людини", - написав Вадим Пристайко.
Нагадаємо, Пристайко у Женеві обговорив двосторонні відносини між Україною та Індонезією.
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