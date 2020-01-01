Білорусь сподівається з березня отримувати нафту через "Одеса — Броди"

18:21 25.02.2020   Украина

Поставки нафти до Білорусі нафтопроводом Одеса - Броди можуть початися вже в березні.

Про це 25 лютого повідомляє держагентство БілТА з посиланням на заступника голови концерну "Білнафтохім" Володимира Сизова, передає Укрінформ.

"Ведеться робота по закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, з української території. Поставки по Одеса - Броди почнуться найближчим часом, в березні. Обсяг - кілька танкерів", - розповів Сизов.

За його словами, трубопровідна інфраструктура (нафтопровід Одеса - Броди) буде використовуватися як найекономічніший, швидкий і надійний транспорт.

При цьому Сизов не уточнив, яка саме країна може виступити постачальником.

"Ми ведемо роботу з придбання ресурсів в Чорному морі. Є можливість придбання ресурсів як виробництва азербайджанської компанії, так і виробника з Російської Федерації", - додав він.

Обсяг постачання нафтопроводом Одеса - Броди буде визначено, виходячи із залишків ресурсів на НПЗ і факту поставки нафти залізничним і трубопровідним транспортом з Росії, пояснив заступник голови Білнафтохіму.

Як повідомлялося, з 1 січня Росія припинила постачати нафту в Білорусь через розбіжності щодо ціни на сировину. Тоді уряд і нафтопереробні заводи почали пошуки альтернативних маршрутів поставок, в тому числі з України, Польщі, країн Балтії, Казахстану та Азербайджану.

У січні в Клайпедський порт прийшло судно з 86 тис. тонн норвезької нафти для Білорусі. Нафта сорту Johan Sverdrup була призначена для переробки на ВАТ "Нафтан" і доставлялася в Білорусь залізничним транспортом.

20 лютого у "Білнафтохімі" повідомили, що Білорусь купила через трейдерів 160 тис. тонн російської нафти без премії з перевалкою у Литві. Прибуття двох танкерів з нафтою в порт Клайпеди очікується у березні.



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