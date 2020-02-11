Чотирьох українських рибалок, яких 15 лютого затримали в західній частині Азовського моря співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму, звільнено.

Про це повідомив народний депутат України, член фракції "Слуга народу" Павло Мельник у Facebook, передає Укрінформ.

"Терміново! Українських рибалок звільнено! Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено! Телефоном Максим Тєрєхов зв’язався з рідними та повідомив, що стан всіх рибалок добрий та вони морем планують йти додому на власному судні!", - написав Мельник.

Зараз намагається отримати офіційну інформацію в Державної прикордонної служби України щодо звільнення рибалок.

Як повідомлялося, 15 лютого співробітники ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в Азовському морі маломірне судно з чотирма громадянами України на борту.

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження.

Тим часом "суд" в окупованій Керчі заарештував українських рибалок на 10 діб "за незаконний вилов риби".

Своє чергою МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах РФ та висловило протест у зв’язку із затриманням російською стороною чотирьох українських рибалок в Азовському морі. Російській стороні було передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, риболовецьке судно та повернути весь риболовецький інвентар.