Головними пріоритетами для України є встановлення верховенства права та боротьба з корупцією, - посол ЄС
|17:41 25.02.2020
|Украина
Головними пріоритетами для української влади залишаються встановлення верховенства права в Україні і боротьба з корупцією, наголосив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
"Звісно, багато викликів попереду, але верховенство права, його встановлення і боротьба з корупцією залишаться пріоритетами", - сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюсу" в Києві у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.
Дипломат наголосив, що після очищення банківського сектору необхідні подальші зусилля, щоб відновити впевненість у фінансовому секторі.
"Багато реформ все ще тривають. Земельна реформа, реформа трудового ринку, реформа освіти. Якщо їх буде імплементовано, вони зроблять Україну набагато ефективнішою країною", - зазначив він.
Серед досягнень реформ в Україні Маасікас згадав те, що макроекономічна ситуація стабілізувалася, банківський сектор був у значній мірі очищений, анбандлінг НАК "Нафтогаз України" мав місце, уряд покращує доступ до різних сервісів для громадян.
Посол ЄС заявив, що Євросоюз готовий підтримати уряд та народ України і готовий супроводжувати процес імплементації Угоди про асоціацію та угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.
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