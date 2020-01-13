Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю НВ заявив, що більша частина ракет Радянського Союзу вироблялася в Україні і найближчом часом українська ракетна програма буде відроджена.

«Я не можу вам відкривати дуже багато речей, але я можу сказати, що, коли йшла мова, що в Радянському Союзі виробляли ракети, то це була не зовсім вірна інформація, ракети вироблялися в Україні. 98% всього ракетного виробництва відбувалося в Україні. Це Харків, Дніпропетровськ, Павлоград, ще якісь міста, не всім відомі», — заявив Данілов.

Він запевнив, що найближчим часом Україна відновить свій ракетний потенціал.

«Ми чітко усвідомлюємо, що наша ракетна програма, наш ракетний щит, наш ракетний захист і наш ракетний наступ найближчим часом буде відроджений і ми будемо мати силу відповісти будь-якому агресору», — заявив голова РНБО.

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що у 2020 році Україна закупить 3 тисячі ракетних комплексів і ракет на суму понад 2,4 мільярда гривень.

Порівняно з 2019 роком фінансування української ракетної програми цього року зросте на 300 мільйонів.

Також планується завершити розробку вітчизняних комплексів Нептун і Вільха, після чого має відбутися серія випробувань, та виділення фінансування для їх серійного виробництва.