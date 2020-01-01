Морська Палата України повідомила, що досі не отримала відповіді від Міністерства інфраструктури на заклик щодо негайного проведення спільної наради за участі морської спільноти задля обговорення гострого питання можливості виключення України з так званого «Білого списку» ІМО.

Як передає Порты Украины, МПУ, в особі Виконавчого Віце-президента організації В.Г. Кісловського, звернулася до МЗС з листом, в якому висловила стурбованість щодо інформації про невиконання повторних зауважень, наданих експертами ІМО до звіту про виконання Україною вимог Правила І/8 Конвенції ПДНВ:

«В разі невиконання Україною вимог Правила І/8 Конвенції ПДНВ, наша країна може бути вилучена з переліку країн, які повною мірою виконують вимоги Конвенції ПДНВ (т.з. «Білого списку» ІМО) вже на найближчому засіданні Комітету з безпеки на морі у травні ц.р., що автоматично призведе до невизнання кваліфікаційних документів моряків іноземними державами», - йдеться в листі. - «На цей час морська громадськість вбачає реальні ризики втрати роботи для десятків тисяч українських моряків та, відповідно, соціально-економічного забезпечення їх родин, катастрофічного перевантаження державних фондів соціального страхування на випадок безробіття через чисельні звернення морських професіоналів та членів їх сімей, які будуть позбавлені фінансового забезпечення».

Морська Палата України звернулась з клопотанням щодо негайного реагування з боку МЗС на вказані порушення, направлення відповідних звернень до Президента та Кабінету Міністрів України з вимогою усунення недоліків, а також виконання п.3 ст. 17 зазначеного Закону України.

В понеділок, 24 лютого, як повідомив сайт Морської палати, надійшла відповідь МЗС України за підписом Заступника Міністра Є.В. Божка, яка фактично спростовує попередню заяву керівника МІУ Криклія про влагодження ситуації. У листі МЗС, зокрема йдеться про те, що «станом на 24 лютого, «на сьогодняшній день в МЗС відсутні підстави стверджувати про подання Мінінфраструктури належно оформленого звіту про виконання Україною вимог Конвенції ПДНВ, що було б підтверджено Панеллю експертів та Комітетом безпеки на морі IMO на його 101-й сесії (05-14 червня 2019 року)».

«У лютому 2020 року МЗС звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією доручити Мінінфраструктури терміново доопрацювати та подати до Секретаріату IMO належно оформлений звіт про виконання Україною вимог правила 1/8 Конвенції ПДНВ з урахуванням висновку Панелі експертів», - повідомив заступник міністра.