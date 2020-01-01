У Румунії чотири університети скасували заняття через загрозу коронавірусу

16:40 25.02.2020   Румыния

У Румунії чотири університети тимчасово зупинили навчання через загрозу поширення коронавірусу.

Про це передає УНН із посиланням на DIGI24.

"Чотири університети на заході країни – у містах Клуж-Напока, Арад, Тімішоара та Тиргу Жіу припинили навчальний процес у зв'язку із превентивними заходами через поширення коронавірусу Європою", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що університети, в рамках свої зобов'язань контролюють стан здоров'я студентів через медичні кабінети. У разі виявлення студентів із медичними проблемами, університети зобов’язані повідомити Управління охорони здоров'я.

Відмітимо, Китай оголосив у вівторок про 71 смерть від коронавірусу, що є найнижчим показником протягом більше як два тижні. Кількість смертей на національному рівні досягла 2663.



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