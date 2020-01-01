У Генічеськомі районі прикордонники розпочали проведення заходів з посилення охорони та оборони
|16:01 25.02.2020
|Крым
Бердянським прикордонним загоном розпочато проведення заходів з посилення охорони та оборони адмінмежі з окупованим Кримом із застосуванням мобільних груп та бойових резервів.
До проведення заходів також залучені кораблі (катера) Морської охорони та прикордонна авіація. Додатково проводиться комплекс превентивних заходів з працівниками рибопромослових підприємств, власниками маломірних плавзасобів, спрямованих на упередження порушень ними прикордонного законодавства України.
Здійснюється додаткова перевірка об’єктів базування.
Про це Новому Візиту повідомили у Бердянському прикордонному загоні.
З метою запобігання непорозумінь з боку громадян прикордонники нагадали, що відповідно до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою КМУ від 27.07.1998 року #1147, громадяни України в’їжджають у прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в їх межах на підставі документів, що посвідчують їх особу.
За порушення прикордонного режиму передбачена адміністративна або інша відповідальність згідно із законодавством.
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