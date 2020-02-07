Росія та Албанія мають шанс покращити двосторонню співпрацю завдяки головуванню Албанії в ОБСЄ, вважає новий Посол РФ в Тирані Михаїл Афанасьєв.

«Албанія взяла на себе роль голови ОБСЄ. Це означає більшу інтенсивність контактів між сторонами, обмін думками з різних питань не лише загальноєвропейського, а й двостороннього характеру. Я сподіваюся, що це допоможе нашим країнам краще зрозуміти один одного", - зазначив він в інтерв’ю албанським медіа, повідомляє Балканський оглядач.

На його думку, у прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Албанії та діючого голови ОБСЄ Еді Рами буде можливість детально обговоріть всі ці питання з російською стороною під час візиту до Москви 26 лютого.

Російський дипломат наголосив, що пріоритетами в його роботі стануть розвиток двосторонніх відносин у всіх ключових сферах: політичній, економічній та гуманітарній, зазначивши, що політичний діалог наразі переживає складний період.

Зокрема, РФ незадоволена резолюцією про втручання у виборчий процес та про дезінформацію, яка була ухвалена парламентом Албанії 5 грудня 2019 року. Росію в цьому документі згадано як "джерело дезінформації в регіоні, Європі та за її межами". Афанасьєв запевнив, що звинувачення щодо певного "антиалбанського вектору" є безпідставними.

"Бажання Росії розвивати дружні стосунки з усіма державами регіону навряд чи можна кваліфікувати як" ворожі дії ", а розбіжності щодо статусу Косово слід вирівнювати шляхом діалогу та консультацій, а не протистояння, і звичайно не через встановлення штучних бар'єрів на шляху до взаємовигідної співпраці", - наголосив він.