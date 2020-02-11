Оккупанты провели в Крыму очередной этап конкурса военных разведчиков
|15:01 25.02.2020
|Крым
В оккупированном Крыму на полигоне Ангарский (Симферопольский район) состоялся второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки». Конкурс разведчиков проходит в рамках отборочных туров так называемых армейских международных игр «АрМИ-2020».
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
Во время прохождения конкурсного этапа разведчики ЧФ РФ отработали действия по переброске подразделения в тыл противника для подготовки засады и захвата документов, сдали нормативы по вождению БТР с преодолением препятствий.
Разведчики выполнили стрелковые упражнения на точность из автомата Калашникова АК-74, пистолета Макарова, снайперской винтовки, а также из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.
На следующий отборочный этап пройдут две команды, «показавшие наилучшие результаты при выполнении всех элементов конкурса».
На Ангарском полигоне соревновались 100 военнослужащих, в конкурсе было задействовано 10 единиц бронетехники.
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