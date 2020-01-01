У середу, 26 лютого, представники Російської Федерації приїдуть до Туреччини, щоб обговорити питання обстрілу провінції Ідліб.

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна.

Також президент Туреччини заявив, що може зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним 5 березня.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали російського президента Володимира Путіна негайно припинити атаки в сирійському Ідлібі.

Європейські лідери також висловили готовність особистої зустрічі з Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб знайти політичне рішення конфлікту в регіоні.