Російська делегація їде до Туреччини обговорити ситуацію в Ідлібі
|14:41 25.02.2020
|Россия
У середу, 26 лютого, представники Російської Федерації приїдуть до Туреччини, щоб обговорити питання обстрілу провінції Ідліб.
Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна.
Також президент Туреччини заявив, що може зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним 5 березня.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали російського президента Володимира Путіна негайно припинити атаки в сирійському Ідлібі.
Європейські лідери також висловили готовність особистої зустрічі з Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб знайти політичне рішення конфлікту в регіоні.
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