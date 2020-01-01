Російська делегація їде до Туреччини обговорити ситуацію в Ідлібі

14:41 25.02.2020   Россия

У середу, 26 лютого, представники Російської Федерації приїдуть до Туреччини, щоб обговорити питання обстрілу провінції Ідліб.

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна.

Також президент Туреччини заявив, що може зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним 5 березня.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали російського президента Володимира Путіна негайно припинити атаки в сирійському Ідлібі.

Європейські лідери також висловили готовність особистої зустрічі з Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб знайти політичне рішення конфлікту в регіоні.



Ще на цю тему:

17:15 24.02.2020
Российская авиация бомбит северо-запад Сирии / Видео
09:50 21.02.2020
Меркель і Макрон закликали Путіна припинити атаки в Ідлібі
16:41 19.02.2020
У Кремлі прокоментували плани Туреччини ввести війська у Сирію
13:21 19.02.2020
Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі
13:30 14.02.2020
Назріває серйозне зіткнення: Росія зчепилася з Туреччиною в Сирії, є втрати
18:45 07.02.2020
Росія перекинула війська з північного сходу Сирії - ЗМІ
09:45 07.02.2020
Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 жертв за останню добу
10:45 22.01.2020
В результаті авіаударів авіації РФ в Сирії загинули 40 людей
16:41 20.12.2019
Наступ Асада й РФ у Сирії: в ООН заявили про 70 тис. біженців
12:45 20.12.2019
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі
10:30 19.12.2019
Россия потратит сотни миллионов долларов на модернизацию порта в Сирии
17:15 13.12.2019
Полнейшее опустошение: Удар российской авиабомбой в Сирии попал на видео / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
15:21 25.02.2020
Росія та Албанія мають шанс покращити двосторонню співпрацю завдяки головуванню Албанії в ОБСЄ
14:41 25.02.2020
Російська делегація їде до Туреччини обговорити ситуацію в Ідлібі
13:41 25.02.2020
Bellingcat: Офіцер ГРУ, якого звинувачують у замаху на бізнесмена в Болгарії, є чинним дипломатом РФ
09:45 25.02.2020
Православні ієрархи не хочуть зустрічатися з главою РПЦ Патріархом Кирилом
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 25.02.2020
У Румунії чотири університети скасували заняття через загрозу коронавірусу
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 25.02.2020
Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії
12:45 25.02.2020
Ердоган: про саміт щодо Сирії 5 березня поки не домовилися
11:45 25.02.2020
Заарештували пілота літака, що розвалився у Стамбулі
10:45 25.02.2020
Турция ратифицировала соглашение с Азербайджаном
Всі новини країни
Украина Украина
17:41 25.02.2020
Головними пріоритетами для України є встановлення верховенства права та боротьба з корупцією, - посол ЄС
17:21 25.02.2020
Секретар РНБО: Наша ракетна програма найближчим часом буде відроджена
17:01 25.02.2020
Відсутні підстави стверджувати про подання Мінінфраструктури до IMO належно оформленого звіту - МЗС України
16:21 25.02.2020
Прокуратура АРК висунула підозру координатору ”Самооборони Севастополя”
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд