У Миколаєві штормовий вітер зірвав дах з будівлі казарми 79-ї бригади. Міноборони збирається судитися з генпідрядником / Відео
|14:21 25.02.2020
|Украина
Штормовий вітер циклону "Юлія" зірвав дах із будівлі казарми 79 аеромобільної бригади у Миколаєві. В Міноборони заявили, що постраждалих внаслідок інциденту немає.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає ESPRESO.
24 лютого, в результаті переміщення циклону "Юлія" в Миколаївській області штормовий північно-західний вітер досягав 32 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий), в результаті 250 дерев впали на проїжджу частину, житлові будинки, об'єкти, автомобілі та лінії електропередач.
У Міноборони повідомили, що, внаслідок зриву даху будинку казрми, висунуть претензію до фірми підрядника, що робила ремонт у 2017 році. За договором, гарантійний термін на ремонт складав 10 років.
"У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також враховуючи те, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику", - йдеться в повідомленні.
Ще на цю тему:
В Одесі до берега прибило танкер
Синоптики попереджають про шторм в Азовському морі
В сети показали видео последствий стихии в Крыму: полуостров «ушел под воду» / Видео
На Херсонщине Азовское море поднялось до критической отметки
Более 500 населенных пунктов Одесской области все еще без электроснабжения из-за стихии
Одесса «поплыла»: сильнейший ливень затопил улицы / Фото
Одессу внезапно окутал туман / Видео
На завтра в Одессе объявлено штормовое предупреждение