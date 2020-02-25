Штормовий вітер циклону "Юлія" зірвав дах із будівлі казарми 79 аеромобільної бригади у Миколаєві. В Міноборони заявили, що постраждалих внаслідок інциденту немає .

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає ESPRESO.

24 лютого, в результаті переміщення циклону "Юлія" в Миколаївській області штормовий північно-західний вітер досягав 32 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий), в результаті 250 дерев впали на проїжджу частину, житлові будинки, об'єкти, автомобілі та лінії електропередач.

У Міноборони повідомили, що, внаслідок зриву даху будинку казрми, висунуть претензію до фірми підрядника, що робила ремонт у 2017 році. За договором, гарантійний термін на ремонт складав 10 років.

"У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також враховуючи те, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику", - йдеться в повідомленні.