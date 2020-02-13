Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Росія перебуває в складному становищі і ми ще побачимо її розвал.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню liga.net, повідомляє РБК-Україна.

Данилов зазначив, що у Росії складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм. Тому президент РФ Володимир Путін вибирає зовнішнього ворога для об'єднання росіян.

"Росія знаходиться в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм ... Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об'єднати те, що вони називають росіянами ", - заявив він.

За його словами, все буде залежати від цін на нафту і газ та впливу коронавірусу на Китай.

"Дуже багато питань по газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не впевнений", - додав він.