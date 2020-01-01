Один з трьох співробітників російської військової розвідки (ГРУ), яких в Болгарії звинувачують у замаху на вбивство бізнесмена Омеляна Гебрева, є чинним дипломатом, співробітником представництва РФ при Світовій організації торгівлі в Женеві.

Про це йдеться в спільному розслідуванні групи Bellingcat, швейцарського сайту Tamedia і російського The Insider, передає НВ.

Як з’ясували журналісти, недавно він був оголошений в розшук під ім'ям Георгій Горшков, проте в дійсності його ім'я — Єгор Гордієнко.

Відзначається, що він має дипломатичний ранг третього секретаря і, крім спроби отруєння Гебрева, брав участь в інших операціях ГРУ за кордоном.

Зокрема, він співпрацював з підозрюваними в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів в британському Солсбері.

За даними журналістів, людина з паспортом на ім'я Горшкова був в Болгарії разом з Денисом Сергєєвим (він же «Сергій Федотов») в квітні і травні 2015 року — в ті дні, коли двічі були спроби замаху на Гебрева (він вижив після двох отруєнь).

Насправді з паспортом на ім'я Горшкова за кордон в 2010—2015 роках їздив Єгор Гордієнко.

Крім того, як йдеться в розслідуванні, він брав участь в анексії Криму, а в 2014 році отримав квартиру в тому ж будинку, що й Олександр Мішкін — один з підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Після 2015 року Гордієнко знову виїжджав за кордон з паспортом на своє ім'я, а з 2017 року служив в Швейцарії, будучи акредитованим як член російської місії при Світовій організації торгівлі.

Офіційний представник СОТ підтвердив, що Єгор Гордієнко був акредитований в СОТ як член російської делегації і повинен був працювати до кінця 2020 року, але покинув місію вже в 2018 році.

У розслідуванні стверджується, що він виїхав з Женеви поспіхом і одразу після цього з’явився в штаб-квартиру ГРУ.

За день до його вильоту з Женеви Bellingcat опублікував розслідування про діяльність ймовірних отруйників Скрипалів в Європі.

Стверджується, що, будучи в Женеві, Гордієнко часто спілкувався з Анатолієм Чепігою («Руслан Боширов»), Олександром Мішкіним («Олександр Петров») і Денисом Сергєєвим.

Прессекретар російської місії заявила, що не має ніякої інформації про Гордієнка.

У 2015 році Гебрев був госпіталізований, після того як знепритомнів на прийомі, який він влаштовував у Софії. Приблизно в той же час відчули себе зле син Гебрева і один з топ-менеджерів його компанії. Усіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння.

Лабораторія Гельсінського університету, що спеціалізується на хімічну зброю, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною з родини Новачка.

За даними учасників розслідування Bellingcat, The Insider і Der Spiegel, у час отруєння бізнесмена Гебрева в Болгарії перебував генерал-майор Денис Сергєєв (псевдонім — Сергій Федотов). Він також фігурує в справі про отруєння в британському Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.