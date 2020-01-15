Вісім компаній подали заявки на участь у конкурсі щодо роботи із Одеським припортовим заводом за договором переробки давальницької сировини.

Про це повідомив перший заступник голови правління ОПЗ Микола Щуриков, передає НВ.

«На сьогодні сплатили забезпечення та надали свої заявки на участь у конкурсі такі компанії:

IBE Trade (США);

Basis Trade AG (Швейцарія);

ТОВ Тех Пром Газ (Україна);

ТОВ Торговий Дім Сокар Україна (Україна);

MADDOX SA (Швейцарія);

АТ ДК Укрнафтобуріння (Україна);

ТОВ Юг Газ (Україна);

ТОВ Агро Газ Трейдінг (Україна).

Компанії зазначені за послідовністю отримання документів заводом", — написав він у Facebook.

Сума забезпечення для участі у конкурсі еквівалентна $1 млн.

Розкриття цінових пропозицій та очний відкритий аукціон із обов’язковою присутністю усіх учасників має відбутися не пізніше ніж 10 березня.

Раніше повідомлялося, що азербайджанська SOCAR розглядає можливість приватизації ОПЗ.