У Ради національної безпеки України є декілька «кейсів» щодо деокупації Криму.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Liga.net, повідомляє УНІАН.

«Щодо деокупації є декілька кейсів. Я не можу їх вам розкривати. Вони в роботі. Вона не завжди є публічною, тому що наше головне завдання – повернути наші території», – сказав Данилов.

Він зазначив, що в стратегії національної безпеки присутнє питання Криму.

«Це тимчасово окупована територія, за яку несе повну відповідальність РФ. Деякі країни допомагають нам і справді є партнерами. А є країни, які тільки кажуть, що вони-партнери, але роблять те, що вигідно Росії. Чи можемо ми їх звинувачувати? Це морально-етичний аспект», – додав секретар РНБО.



