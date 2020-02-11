Секретар РНБО зазначив, що в стратегії національної безпеки присутнє питання Криму
|13:01 25.02.2020
|Крым
У Ради національної безпеки України є декілька «кейсів» щодо деокупації Криму.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Liga.net, повідомляє УНІАН.
«Щодо деокупації є декілька кейсів. Я не можу їх вам розкривати. Вони в роботі. Вона не завжди є публічною, тому що наше головне завдання – повернути наші території», – сказав Данилов.
Він зазначив, що в стратегії національної безпеки присутнє питання Криму.
«Це тимчасово окупована територія, за яку несе повну відповідальність РФ. Деякі країни допомагають нам і справді є партнерами. А є країни, які тільки кажуть, що вони-партнери, але роблять те, що вигідно Росії. Чи можемо ми їх звинувачувати? Це морально-етичний аспект», – додав секретар РНБО.
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