Секретар РНБО зазначив, що в стратегії національної безпеки присутнє питання Криму

13:01 25.02.2020   Крым

У Ради національної безпеки України є декілька «кейсів» щодо деокупації Криму.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Liga.net, повідомляє УНІАН.

«Щодо деокупації є декілька кейсів. Я не можу їх вам розкривати. Вони в роботі. Вона не завжди є публічною, тому що наше головне завдання – повернути наші території», – сказав Данилов.

Він зазначив, що в стратегії національної безпеки присутнє питання Криму.

«Це тимчасово окупована територія, за яку несе повну відповідальність РФ. Деякі країни допомагають нам і справді є партнерами. А є країни, які тільки кажуть, що вони-партнери, але роблять те, що вигідно Росії. Чи можемо ми їх звинувачувати? Це морально-етичний аспект», – додав секретар РНБО.

 



Ще на цю тему:

16:21 25.02.2020
Прокуратура АРК висунула підозру координатору ”Самооборони Севастополя”
09:01 25.02.2020
Польща занепокоєна ситуацією з правами людини у Криму – Чапутович
08:30 25.02.2020
Росія витратила мільйони на виховання “нового громадянина” в Криму
08:15 25.02.2020
В анексованому Криму зафіксовано понад 300 випадків переслідування журналістів
20:45 24.02.2020
МЗС викликало посла Сербії через "російський Крим" на ярмарку в Белграді
19:45 24.02.2020
У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську "біометрику"
14:45 24.02.2020
Після деокупації Криму потрібно років на 10 встановити призначене з Києва управління, - заступник голови Меджлісу
14:30 24.02.2020
В оккупированном Крыму ждут наплыва туристов из-за китайского коронавируса
13:45 24.02.2020
У Стамбулі та Торонто пройшли мітинги-протести проти окупації Криму / Фото
10:40 24.02.2020
По Керченскому мосту могут нанести юридический удар
09:20 24.02.2020
Біля окупованого Криму та на Азовському узбережжі прикордонники посилюють заходи безпеки
08:40 24.02.2020
В окупованому Криму активісти отримують застереження “про неприпустимість екстремізму”
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 24.02.2020
Азербайджан заявил о покупке военных самолетов у Италии / Фото
12:41 17.02.2020
Як Алієв і Пашинян в Мюнхені говорили про Нагірний Карабах
10:41 17.02.2020
В Азербайджані розігнали акцію протесту й затримали десятки опозиціонерів
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
Всі новини країни
Армения Армения
15:40 20.02.2020
ЮВО: Российская авиация в Армении отработала эвакуацию условно раненых
10:40 18.02.2020
ЮВО: В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран
20:00 13.02.2020
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
17:01 13.02.2020
ЮВО: В горах Армении гранатометчики выполнили боевые стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
15:41 21.02.2020
Белград дозволила російському літаку, пролетіти над Болгарією
09:50 19.02.2020
Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги
13:45 14.02.2020
Болгарія перевірить приватизацію державного майна після 1990 року
Всі новини країни
Греция Греция
11:21 25.02.2020
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
20:45 19.02.2020
Делегація Греції залишила ПА НАТО в знак протесту
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 24.02.2020
Представитель Совета Европы побывал на линии оккупации в Грузии
20:41 21.02.2020
ЄС і НАТО різко засудили масштабну кібератаку на Грузію
10:15 21.02.2020
Британія, США та Грузія звинуватили Росію в потужній кібератаці на Грузію
19:20 20.02.2020
ЮВО: Военнослужащие округа провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 24.02.2020
У Молдові визначили лідерів передвиборних перегонів за посаду президента
16:30 24.02.2020
Молдова може купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому" — голова ГТС
13:20 20.02.2020
Российский инвестор отказывается от прав на основной аэропорт Молдовы
12:00 20.02.2020
В Приднестровье жалуются, что Молдова отказалась принимать платежи их предприятий
Всі новини країни
Россия Россия
15:21 25.02.2020
Росія та Албанія мають шанс покращити двосторонню співпрацю завдяки головуванню Албанії в ОБСЄ
14:41 25.02.2020
Російська делегація їде до Туреччини обговорити ситуацію в Ідлібі
13:41 25.02.2020
Bellingcat: Офіцер ГРУ, якого звинувачують у замаху на бізнесмена в Болгарії, є чинним дипломатом РФ
09:45 25.02.2020
Православні ієрархи не хочуть зустрічатися з главою РПЦ Патріархом Кирилом
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 25.02.2020
У Румунії чотири університети скасували заняття через загрозу коронавірусу
12:00 24.02.2020
Румынский порт Констанца заключил соглашение индонезийским портом
18:41 21.02.2020
У Румунію не пустили автобус із каратистами, в якому перевозили контрабандні сигарети
16:41 14.02.2020
Міністри оборони України та Румунії обговорили напрямки співпраці в контексті безпеки Чорноморського регіону
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 25.02.2020
Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії
12:45 25.02.2020
Ердоган: про саміт щодо Сирії 5 березня поки не домовилися
11:45 25.02.2020
Заарештували пілота літака, що розвалився у Стамбулі
10:45 25.02.2020
Турция ратифицировала соглашение с Азербайджаном
Всі новини країни
Украина Украина
17:41 25.02.2020
Головними пріоритетами для України є встановлення верховенства права та боротьба з корупцією, - посол ЄС
17:21 25.02.2020
Секретар РНБО: Наша ракетна програма найближчим часом буде відроджена
17:01 25.02.2020
Відсутні підстави стверджувати про подання Мінінфраструктури до IMO належно оформленого звіту - МЗС України
16:21 25.02.2020
Прокуратура АРК висунула підозру координатору ”Самооборони Севастополя”
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд